您的无缝培训入职工作流视频生成器
使用强大的从文本到视频功能简化新员工培训并提高参与度。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为技术团队负责人和流程所有者开发一个2分钟的解释视频，通过将现有的程序文档转换为动态视觉指南，直观地解密复杂的工作流程，使用HeyGen的从脚本到视频功能，以现代、教学风格呈现，并配有简洁的旁白。
制作一个60秒的营销视频，面向全球人力资源团队和国际公司，展示HeyGen的高级语音生成如何支持多语言支持，以本地化入职内容，从而通过动态、包容的视觉风格和本地化语音增强入职参与度。
为小企业主和运营经理设计一个45秒的教程，展示如何使用HeyGen的广泛模板和场景快速创建基本的SOP，作为一个有效的入职视频制作工具，具有明亮、用户友好的视觉美学和鼓励的音频语调。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化AI驱动的入职视频的创建？
HeyGen利用先进的AI化身和从文本到视频的功能，让您可以高效地将脚本转换为引人入胜的入职视频。这个生成式AI平台简化了视频生成过程，提高了培训效率。
HeyGen能否为全球团队本地化入职内容？
当然可以。HeyGen支持多语言语音，并提供超过140种语言的AI生成语音，使企业能够轻松本地化入职内容，并以专业质量扩展全球入职计划。
HeyGen提供哪些技术功能来创建工作流文档如SOP？
HeyGen提供一个直观的AI视频创建平台，将复杂的工作流和SOP转化为清晰的分步视频文档。其基于文本的编辑和视频模板简化了操作指南和专业教学视频的创建。
HeyGen如何有效地个性化和分享入职体验？
HeyGen允许您使用品牌控制和一系列专业模板自定义视频，增强入职参与度。您可以轻松将动态视频内容导出为.mp4格式，以便在所有您希望的平台上进行智能分享，为新员工个性化体验。