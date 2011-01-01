入职视频工具：简化员工培训
使用HeyGen的从脚本到视频功能高效创建引人入胜的员工入职视频，实现无缝数字培训。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个60秒的互动培训视频，面向远程团队成员学习新软件，采用专业简洁的视觉风格，配以清晰的解释性图形和冷静、清晰的语音解说。这个AI生成的视频将利用HeyGen的从脚本到视频功能，将复杂信息分解为易于理解的部分，并辅以字幕/说明以提高可访问性。
制作一个30秒的简洁入职视频工具介绍，面向市场和人力资源团队，以快速、企业化但引人入胜的视觉风格展示关键功能，配以充满活力的背景音乐。这个可定制的视频非常适合快速公告或品牌内容，应利用HeyGen的模板和场景以及媒体库/素材支持，以实现快速创建和视觉吸引力。
开发一个50秒的激励员工入职叙述，面向潜在新员工，采用温暖、邀请的视觉风格和微妙、振奋人心的背景音乐，通过AI化身讲述故事。这个视频旨在传达公司文化和价值观，将受益于HeyGen的纵横比调整和导出功能，以便在各种平台上无缝部署。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的入职视频的创建？
HeyGen是一款直观的入职视频工具，利用AI将脚本转化为动态的AI生成视频。这使得无需复杂的视频编辑技能即可高效制作专业的员工入职内容。
HeyGen能否通过独特的品牌和动画角色定制入职视频？
是的，HeyGen提供广泛的定制选项，包括多种视频模板和品牌控制功能，用于标志和颜色。您还可以结合逼真的AI化身，通过独特的动画角色增强互动培训课程，实现个性化的员工入职。
HeyGen提供哪些创意资产以加速入职视频制作？
HeyGen提供丰富的可定制视频模板和场景库，使用户能够快速制作高质量的AI生成视频用于员工入职。这大大提高了创建引人入胜内容的时间和成本效率。
HeyGen是否支持员工入职视频的可访问性功能？
HeyGen通过提供自动字幕/说明和高质量语音生成来增强员工入职内容的可访问性。这些功能确保您的AI生成视频对所有员工都是包容和专业的。