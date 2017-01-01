入职视频生成器：创建引人入胜的用户旅程
通过专业、引人入胜的视频转变您的新用户入职体验。利用HeyGen的从脚本到视频功能轻松创建内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设想一个90秒的教学视频，为软件开发人员解释新的API集成，展示详细的屏幕录制，穿插动画图形，配以精准的旁白和清晰的字幕。该视频将利用HeyGen的字幕/字幕功能及其媒体库/素材支持，提供高度定制的学习体验，促进技术团队之间的无缝协作。
开发一个45秒的快速入门指南，针对需要了解新内部工具的非技术员工，特点是轻松愉快的视觉效果和友好、鼓励的AI化身。该项目将整合HeyGen的AI化身及其模板和场景，展示无需技能即可制作有效内容，简化每位员工的学习曲线。
想象一个2分钟的全面技术指南，为企业客户标准化其视频文档，采用精致的企业美学，提供清晰、简洁的信息传递，利用多样的媒体资产。视频应突出HeyGen的纵横比调整和导出功能及其强大的旁白生成，制作专业的导出视频，简化创建有影响力的视频文档的过程。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过先进工具简化AI视频创作？
HeyGen通过AI驱动引擎简化AI视频生成过程，将文本转化为视频，使您能够使用AI化身创建动态内容。我们的平台包括强大的编辑工具和AI自动生成脚本，轻松制作高质量视频。
HeyGen视频有哪些定制和导出选项？
HeyGen提供广泛的全定制选项，允许您使用各种模板集成独特的图形和动画。您可以轻松导出MP4格式的视频，甚至利用视频背景移除和纵横比调整等高级功能适应不同平台。
HeyGen能为我的内容生成真实的AI旁白和脚本吗？
当然可以，HeyGen提供复杂的AI生成旁白功能，声音自然，与您的AI化身和说话头像相得益彰。通过我们的AI自动生成脚本，您可以快速从简单的文本提示中制作引人入胜的叙述，加速内容创作。
HeyGen是否支持视频项目的无缝协作？
是的，HeyGen专为无缝协作而设计，允许团队高效地共同完成视频项目。我们的智能共享功能确保轻松分发，使您可以简单地在组织内或与外部利益相关者分享视频内容。