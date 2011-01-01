通过我们的入职视频学院解锁成功
通过引人入胜的员工视频转变您的入职流程。利用AI化身为每位新员工创建引人入胜的培训计划。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为人力资源和学习与发展经理开发一个60秒的信息清晰的视频，展示如何简化整个入职流程，特别是针对远程入职场景。视觉风格应专业，采用现代动画图形，利用HeyGen的丰富模板和场景，并将简洁的文本转化为视频脚本，以确保信息一致性。
创建一个30秒的动态教学视频，专为团队负责人设计，展示他们如何轻松地使用预制视频模板制作有影响力的员工入职视频。这个积极向上且简洁的视频应包含快速的场景切换、清晰的屏幕文字和必要的字幕，以提高可访问性，强调创建的速度和简便性。
制作一个50秒的视觉丰富且具有指导性的视频，面向内部培训师，展示构建有效视频培训计划的最佳实践，突出各种入职视频示例。视频应采用专业且动态的视觉风格，利用媒体库/库存支持中的引人注目的视觉效果，展示AI化身如何以引人入胜的方式传递复杂信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我们的员工入职视频？
HeyGen通过允许您从简单文本创建具有真实感的AI化身的引人入胜的内容，转变您的员工入职视频，提供简化的入职流程。我们丰富的视频模板库为您的新员工欢迎视频和培训视频提供了一个良好的开端。
HeyGen能否帮助构建全面的视频培训计划或入职视频学院？
是的，HeyGen非常适合开发全面的视频培训计划或整个入职视频学院。您可以轻松使用我们的AI视频制作工具创建具有一致品牌的结构化课程，促进新员工的有效远程入职。
HeyGen提供哪些功能以高效创建入职内容视频？
HeyGen通过提供多样化的可定制视频模板和从文本生成视频的AI化身，简化了入职视频的创建。您还可以应用品牌控制、生成语音和添加字幕，以制作可访问且专业的培训视频。
HeyGen如何支持远程入职和可扩展的培训计划？
HeyGen通过提供一种可访问且一致的方法来向新员工传递培训视频和欢迎视频，无论他们身在何处，大大支持了远程入职。我们的平台使组织能够在没有大量视频制作资源的情况下高效扩展其入职流程。