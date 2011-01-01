入职培训视频制作工具：简化培训
使用可定制的模板构建有效的操作指南和视频文档，利用HeyGen的从脚本到视频功能快速创建。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个60秒的“操作指南”视频，专为希望简化客户支持的小企业主设计。视觉风格应友好且吸引人，使用鲜艳的色彩和富有表现力的“动画角色”清晰展示复杂步骤。音频应为温暖、对话式的旁白。展示HeyGen的“AI化身”如何体现品牌，使“操作指南”更易于接近和有趣，即使是复杂的产品设置。
制作一个30秒的时尚宣传视频，面向产品经理，展示如何为新功能发布创建个性化的“视频文档”。视觉呈现应现代且精致，结合动态屏幕录制和简洁的界面动画，配以微妙而自信的背景音乐。强调HeyGen的“从脚本到视频”功能，允许快速创建和“个性化”详细的用户指南，无需广泛的视频编辑技能。
制作一个45秒的无障碍教程视频，面向非技术教育者，展示如何为在线课程构建简单的“入职视频”。视觉设计应简单明了且鼓励人心，配以清晰的文字覆盖和贴近生活的平静画面，搭配友好且清晰的“语音生成”。展示HeyGen如何实现“无需技能”的视频创作，使全球观众能够轻松制作高质量、影响深远的教育内容，配合无缝的“语音生成”。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何帮助我创建引人入胜的操作指南和入职视频？
HeyGen提供了一个强大的平台，用于制作引人入胜的“操作指南”和“入职视频”，具有“完全定制化”功能。您可以利用我们的媒体库中的“模板”、“丰富的图形、视频和音乐资源”，并整合“品牌控制”以匹配您公司的美学。
我需要广泛的视频编辑技能才能使用HeyGen创建专业的视频文档吗？
不需要，HeyGen设计为用户友好，创建高质量“视频文档”无需“任何技能”。我们的“生成式AI平台”允许您轻松使用“AI化身”和“从脚本到视频”功能制作视频，大大“节省时间”。
我可以使用HeyGen通过品牌元素和动画角色个性化我的入职培训视频吗？
当然可以，HeyGen支持对您的“入职培训视频”进行深度“个性化”。您可以加入“动画角色”并使用您的“品牌控制”进行定制，包括标志和颜色，以确保您的内容与观众产生共鸣。
HeyGen提供哪些功能来为全球观众创建多语言入职视频？
HeyGen通过提供多种语言的强大“语音生成”和自动“字幕/说明”支持“多语言和全球覆盖”。这确保了您的“入职视频”对全球多元化观众具有可访问性和影响力。