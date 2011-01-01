入职培训视频：提升新员工参与度和保留率
通过使用AI化身轻松创建引人入胜的视频，简化员工入职流程并提高保留率。
开发一个60秒的指导视频，概述远程员工入职流程的关键步骤，采用清晰、现代的视觉风格和柔和的背景音乐。该视频应利用HeyGen的从脚本到视频的功能，将书面指南转化为全面的视觉指南，并辅以字幕以提高可访问性。
制作一个简洁的30秒视频，演示新团队成员必备的内部工具，采用动态实用的视觉风格，并集成屏幕录制。使用HeyGen的模板和场景快速组装这个有价值的视频培训资源，确保顺畅且信息丰富的介绍。
为部门经理制作一个45秒的激励视频，强调有效的入职培训视频如何提高员工保留率并促进长期成功。视频应具有专业、权威的视觉风格，使用HeyGen的比例调整和导出功能，确保在所有内部沟通渠道中完美呈现，并配有自信的AI化身。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
如何在没有丰富视频制作经验的情况下轻松创建新员工入职视频？
HeyGen通过AI化身和文本转视频技术，让您轻松创建专业的入职视频。只需输入您的脚本，HeyGen就能生成引人入胜的内容，使整个入职过程对新员工更加顺畅。
HeyGen提供哪些功能以确保我的员工入职视频与我们的公司文化和品牌一致？
HeyGen提供可定制的模板和广泛的品牌控制，允许您加入您的标志、颜色和特定的视觉元素。这确保了您的视频培训反映出您独特的公司文化，为新员工创造一致的体验。
HeyGen如何促进高效的远程员工入职并提高保留率？
HeyGen的平台简化了为远程新员工创建和分发引人入胜的视频培训，确保在全球团队中传达一致的信息。通过AI生成的视频提供引人入胜的故事讲述，您可以显著提高保留率并有效整合新员工。
HeyGen能否帮助分发和提高我们入职培训视频的可访问性？
是的，HeyGen支持比例调整和多种导出选项，使您的入职培训视频易于在不同平台和设备上分发。平台还包括自动语音生成和字幕，提高了所有新员工的可访问性。