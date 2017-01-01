入职培训视频生成器，打造引人入胜的内容

通过强大的从脚本到视频的文本转换，加速员工学习，轻松生成动态培训视频。

想象一个45秒的欢迎入职视频，专为新员工设计，介绍公司文化和核心价值观。视觉风格应明亮且引人入胜，包含动画图形和友好的面孔，并辅以温暖、鼓励的音频语调。通过利用HeyGen的丰富模板和场景，任何组织都可以轻松高效地创建有影响力的入职视频。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个60秒的微型培训视频，针对现有团队成员，展示新的软件功能更新。视频应具有时尚、现代的视觉美感，包含清晰的屏幕录制和专业、清晰的旁白。利用HeyGen的AI虚拟形象来呈现信息，确保在整个培训视频中保持一致且引人入胜的虚拟讲师。
示例提示词2
为新生产力SaaS平台的用户开发一个动态的30秒客户入职视频，引导他们完成初始设置步骤。视觉风格应快速且直观，使用清晰的动画和文字覆盖，并配以充满活力、乐于助人的配乐。通过使用HeyGen的字幕/字幕功能为所有口语内容提供字幕，确保最大程度的可访问性和清晰度，让用户快速掌握关键信息。
示例提示词3
设想一个50秒的宣传片，面向市场团队，展示他们如何快速生成高质量的视频内容用于内部沟通。视觉呈现应创新且高度精致，反映效率和创意自由，并配以鼓舞人心、权威的旁白。首先使用HeyGen的从脚本到视频的文本转换功能，将原始想法轻松转化为引人入胜的视频创作，加速内容生成。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

入职培训视频生成器的工作原理

快速制作有影响力的培训视频，使用AI虚拟形象和自定义内容，简化员工和客户的入职流程。

1
Step 1
创建您的培训视频脚本
首先在脚本编辑界面中输入或粘贴您的内容。我们的平台利用强大的从脚本到视频的文本转换技术，将您的文本转化为动态视频，节省您的时间。
2
Step 2
选择您的AI主持人和声音
从多样化的AI虚拟形象库中选择代表您的品牌，确保您的信息以人性化的方式传达。然后，我们的平台会为您选择的脚本生成逼真的旁白。
3
Step 3
自定义视觉效果和品牌元素
通过自定义背景、我们的媒体库中的素材和B-roll镜头来完善您的视频。应用品牌控制（标志、颜色）以融入您的品牌标识，完全自定义视频以符合您的美学。
4
Step 4
导出您的最终培训视频
视频完成后，使用纵横比调整和导出功能以各种格式下载您的内容。轻松分发您的高质量输出，高效利用您的入职培训视频生成器进行无缝共享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

建立入职动机

通过激励性视频激励新员工和内部团队，在入职期间有效传达公司文化和价值观。

常见问题

HeyGen如何简化引人入胜的入职和培训视频的创建？

HeyGen是一款先进的AI视频生成器，旨在简化您的视频创建过程。通过其直观的界面，您可以轻松使用各种视频模板、自定义AI虚拟形象和自然的文本转语音声音制作专业的入职和培训视频。

我可以在HeyGen中自定义AI虚拟形象和动画角色吗？

可以，HeyGen提供广泛的选项来自定义AI虚拟形象和动画角色，使您的视频与您的品牌独特地契合。您可以定制他们的外观，并利用脚本编辑功能为任何视频创建引人入胜的说话头像。

是什么让HeyGen成为视频内容生成的高效解决方案？

HeyGen通过使用AI将脚本转化为动态视频，加速内容生成。我们的平台支持快速视频创建，具有逼真的文本转语音声音、自动字幕和强大的媒体库，显著提高您的生产力。

HeyGen是否提供专门用于员工入职的视频模板？

当然。HeyGen提供多样化的专业视频模板，专为员工入职视频和客户入职视频制作需求量身定制。这些模板允许快速定制，使您能够轻松制作高质量的培训视频。