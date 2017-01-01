入职培训视频生成器，打造引人入胜的内容
通过强大的从脚本到视频的文本转换，加速员工学习，轻松生成动态培训视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个60秒的微型培训视频，针对现有团队成员，展示新的软件功能更新。视频应具有时尚、现代的视觉美感，包含清晰的屏幕录制和专业、清晰的旁白。利用HeyGen的AI虚拟形象来呈现信息，确保在整个培训视频中保持一致且引人入胜的虚拟讲师。
为新生产力SaaS平台的用户开发一个动态的30秒客户入职视频，引导他们完成初始设置步骤。视觉风格应快速且直观，使用清晰的动画和文字覆盖，并配以充满活力、乐于助人的配乐。通过使用HeyGen的字幕/字幕功能为所有口语内容提供字幕，确保最大程度的可访问性和清晰度，让用户快速掌握关键信息。
设想一个50秒的宣传片，面向市场团队，展示他们如何快速生成高质量的视频内容用于内部沟通。视觉呈现应创新且高度精致，反映效率和创意自由，并配以鼓舞人心、权威的旁白。首先使用HeyGen的从脚本到视频的文本转换功能，将原始想法轻松转化为引人入胜的视频创作，加速内容生成。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的入职和培训视频的创建？
HeyGen是一款先进的AI视频生成器，旨在简化您的视频创建过程。通过其直观的界面，您可以轻松使用各种视频模板、自定义AI虚拟形象和自然的文本转语音声音制作专业的入职和培训视频。
我可以在HeyGen中自定义AI虚拟形象和动画角色吗？
可以，HeyGen提供广泛的选项来自定义AI虚拟形象和动画角色，使您的视频与您的品牌独特地契合。您可以定制他们的外观，并利用脚本编辑功能为任何视频创建引人入胜的说话头像。
是什么让HeyGen成为视频内容生成的高效解决方案？
HeyGen通过使用AI将脚本转化为动态视频，加速内容生成。我们的平台支持快速视频创建，具有逼真的文本转语音声音、自动字幕和强大的媒体库，显著提高您的生产力。
HeyGen是否提供专门用于员工入职的视频模板？
当然。HeyGen提供多样化的专业视频模板，专为员工入职视频和客户入职视频制作需求量身定制。这些模板允许快速定制，使您能够轻松制作高质量的培训视频。