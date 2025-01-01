终极入职总结视频生成器
通过即时视频总结简化员工入职流程。使用HeyGen的AI虚拟形象轻松将脚本转化为引人入胜的内容。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的内部沟通视频，供团队负责人宣布新项目计划，采用引人入胜且动态的视觉风格，配以现代动效和欢快的背景音乐。强调清晰度和影响力，利用HeyGen的从脚本到视频功能快速生成内容，并从各种模板和场景中进行选择。
制作一个30秒的客户入职视频，面向新产品用户，采用信息丰富且简洁的视觉吸引力，配以清晰的图形和自信的AI语音。目标是快速引导用户完成首次互动，确保通过HeyGen的字幕/说明文字实现可访问性，并通过媒体库/素材支持增强视觉兴趣。
创建一个60秒的视频，专注于促进现有项目团队的员工参与，呈现协作且鼓舞人心的视觉风格，配以多样化的AI虚拟形象和振奋人心的背景音乐。该视频应突出团队成功故事，利用HeyGen的AI虚拟形象讲述不同的视角，并通过纵横比调整和导出适应各种内部平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化入职视频的制作？
HeyGen作为一个直观的“入职总结视频生成器”，利用“AI视频生成器”技术将文本转化为引人入胜的“入职视频”。您可以轻松使用“从文本到视频”功能和多样化的“AI语音”创建个性化内容，所有这些都在预设计的“视频模板”中进行，以确保精美的外观。
HeyGen为视频创作提供了哪些先进的AI功能？
HeyGen通过强大的AI功能提升高效的“视频创作”，包括逼真的“AI虚拟形象”和多种“AI语音”，让您的脚本栩栩如生。我们的平台允许您使用“从文本到视频”技术直接从“视频脚本”生成视频，使过程无缝衔接。
我可以在HeyGen的AI视频中自定义品牌和视觉元素吗？
当然可以，HeyGen提供强大的“品牌控制”，允许您整合您的标志和品牌色彩，以在所有沟通中保持一致性。您可以利用现有的“视频模板”并轻松添加“字幕/说明文字”以提高可访问性，确保您的“AI视频”完美契合公司的视觉识别。
除了入职，HeyGen还能如何提升员工培训？
HeyGen是一个多功能工具，适用于全面的“员工培训”和“内部沟通”，使您能够快速制作引人入胜的内容。您可以使用“AI虚拟形象”和动态“视频模板”创建信息丰富的模块，以提高“员工参与度”和促进有效的知识转移。