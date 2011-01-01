创建引人入胜的入职成功培训视频
通过引人入胜的内容简化远程员工入职。使用AI化身个性化培训并有效提高保留率。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为需要了解复杂人力资源政策的中层管理人员制作一个引人入胜的60秒入职成功培训视频。采用清晰的叙事方式，结合真实场景、专业视觉效果和简洁的屏幕文字，使用HeyGen的从脚本到视频功能轻松生成，并配以精准的字幕/说明。
一家全球公司希望为其多元化的新员工开发一个引人入胜的30秒远程员工入职视频。该视频应具有动感、简洁的视觉风格，个性化的文字覆盖，以及来自多元化AI化身的支持性语气，使用HeyGen的可定制模板和场景高效制作，并通过媒体库/素材支持进行丰富。
新销售代表如何快速学习新的CRM软件？制作一个50秒的动态培训视频以提高参与度。结合清晰的屏幕录制和AI化身解释，流畅的过渡效果和充满活力的背景音乐，利用HeyGen的纵横比调整和导出功能实现完美展示，并通过媒体库/素材支持提供音频元素。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何增强入职视频的创意方面？
HeyGen通过提供可定制的模板和逼真的AI化身，赋予员工入职视频创意讲故事的能力。您可以使用独特的品牌控制和丰富的媒体库个性化您的视频，以提高新员工的参与度。
是什么让HeyGen成为可扩展员工入职视频的理想选择？
HeyGen的从文本到视频技术和AI化身允许快速创建和更新一致的培训视频，确保任何数量新员工的可扩展入职。这种效率有助于提高保留率，并在整个组织中保持高质量的电子学习体验。
HeyGen能否帮助创建引人入胜且有效的远程员工入职视频？
当然可以，HeyGen通过逼真的AI化身和清晰的配音，能够创建专业且引人入胜的远程员工入职视频。这些高质量的数字资产显著促进了入职成功，使您的培训视频对分布式团队更具影响力。
HeyGen如何简化专业培训视频的制作？
HeyGen的直观软件通过使用AI化身和丰富的媒体库将脚本转化为精美的视频，简化了视频制作。这使您能够轻松定制和交付高质量的入职视频，而无需复杂的编辑，简化了整个工作流程。