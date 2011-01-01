创建引人入胜的入职成功培训视频

通过引人入胜的内容简化远程员工入职。使用AI化身个性化培训并有效提高保留率。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为需要了解复杂人力资源政策的中层管理人员制作一个引人入胜的60秒入职成功培训视频。采用清晰的叙事方式，结合真实场景、专业视觉效果和简洁的屏幕文字，使用HeyGen的从脚本到视频功能轻松生成，并配以精准的字幕/说明。
示例提示词2
一家全球公司希望为其多元化的新员工开发一个引人入胜的30秒远程员工入职视频。该视频应具有动感、简洁的视觉风格，个性化的文字覆盖，以及来自多元化AI化身的支持性语气，使用HeyGen的可定制模板和场景高效制作，并通过媒体库/素材支持进行丰富。
示例提示词3
新销售代表如何快速学习新的CRM软件？制作一个50秒的动态培训视频以提高参与度。结合清晰的屏幕录制和AI化身解释，流畅的过渡效果和充满活力的背景音乐，利用HeyGen的纵横比调整和导出功能实现完美展示，并通过媒体库/素材支持提供音频元素。
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

入职成功培训视频的工作原理

通过引人入胜且信息丰富的培训视频提升新员工体验。简化入职流程，提高参与度，确保每位团队成员的顺利开始。

1
Step 1
创建您的故事
首先概述您的入职培训视频内容。使用脚本或利用HeyGen的可定制模板构建信息的基础场景。
2
Step 2
选择您的主持人
从多样化的AI化身中选择一个来代表您的品牌，引导新员工完成培训材料，确保专业且引人入胜的呈现。
3
Step 3
定制和完善
使用品牌控制为您的视频添加品牌颜色和标志。生成自然的配音，并添加字幕/说明以增强清晰度和可访问性。
4
Step 4
导出和分享
一旦完成，导出您的高质量入职视频，以不同的纵横比适应不同平台。这确保了您的可扩展入职内容有效地到达所有新团队成员。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

激励新员工

开发鼓舞人心且振奋人心的视频，在初次入职体验中设定积极的基调并激励新员工。

常见问题

HeyGen如何增强入职视频的创意方面？

HeyGen通过提供可定制的模板和逼真的AI化身，赋予员工入职视频创意讲故事的能力。您可以使用独特的品牌控制和丰富的媒体库个性化您的视频，以提高新员工的参与度。

是什么让HeyGen成为可扩展员工入职视频的理想选择？

HeyGen的从文本到视频技术和AI化身允许快速创建和更新一致的培训视频，确保任何数量新员工的可扩展入职。这种效率有助于提高保留率，并在整个组织中保持高质量的电子学习体验。

HeyGen能否帮助创建引人入胜且有效的远程员工入职视频？

当然可以，HeyGen通过逼真的AI化身和清晰的配音，能够创建专业且引人入胜的远程员工入职视频。这些高质量的数字资产显著促进了入职成功，使您的培训视频对分布式团队更具影响力。

HeyGen如何简化专业培训视频的制作？

HeyGen的直观软件通过使用AI化身和丰富的媒体库将脚本转化为精美的视频，简化了视频制作。这使您能够轻松定制和交付高质量的入职视频，而无需复杂的编辑，简化了整个工作流程。