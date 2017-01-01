入职流程视频生成器：创建引人入胜的员工旅程
轻松创建引人入胜的员工入职视频，利用AI化身提升新员工的成功率。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一段30秒的信息性客户入职视频，专为SaaS产品的新用户量身定制，引导他们完成初始设置。该视频应利用预设计的视频模板，呈现简洁专业的外观，采用平和的视觉风格，配以清晰的屏幕文字和令人安心的专业音频语调。
制作一段简洁的60秒入职流程视频生成器教程，供人力资源团队快速创建部门培训内容。视觉风格应企业化且引人入胜，利用屏幕录制和动画文字，通过HeyGen的从脚本到视频功能将脚本转化为视频，确保一致且权威的传递。
制作一段鼓舞人心的50秒视频，展示小企业主如何轻松为新团队成员或客户创建入职视频。视觉风格应温暖且亲切，使用简单的图形和贴近生活的场景，辅以字幕/说明文字以提高可访问性，并配以温和鼓励的背景音乐，突出入职培训的简便性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化新员工或客户入职视频的创建？
HeyGen是一个由AI驱动的入职流程视频生成器，简化了引人入胜内容的创建。利用AI化身并轻松将文本转换为视频脚本，以制作高质量的员工和客户入职视频。
HeyGen提供哪些功能来定制符合特定公司需求的入职视频？
HeyGen提供广泛的定制选项，包括丰富的视频模板选择和品牌控制功能，可以添加您的标志和公司颜色。您还可以利用其视频编辑器来完善内容，确保每个入职视频完美反映您的品牌。
HeyGen能否为全球观众创建具有自然语音的AI生成视频？
是的，HeyGen利用先进的AI技术制作具有真实感AI语音的AI生成视频，支持多种语言。这一功能使人力资源团队能够创建有效的多语言视频，以满足多样化的员工或客户入职需求，增强全球沟通。
是否可以快速将文本转换为视频以应对紧急入职培训？
当然可以。HeyGen是一个直观的入职视频制作工具，您可以轻松地将文本转换为视频，只需几次点击。这一快速过程非常适合快速开发入职培训材料，确保及时和一致的沟通。