Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为现有用户设计一个60秒的简洁产品功能概述，目标是产品经理和客户成功团队，采用简洁和信息丰富的视觉美学，配以现代背景音乐。这个“产品演示视频”应解释一个新更新，直接从详细脚本生成，确保所有用户快速理解其价值。HeyGen的从脚本到视频功能使这一过程变得无缝。
示例提示词2
制作一个30秒的简洁教学视频，以澄清内部团队的复杂软件流程，特别针对部门负责人和个人贡献者。应采用清晰简洁的视觉风格，配以直接的音频解说，通过集成字幕确保可访问性。这段重要的“培训视频”将提升理解和表现，使用HeyGen的内置字幕功能轻松实现。
示例提示词3
来自领导层的40秒激励信息，面向全体公司员工，可能会从精致的企业视觉风格和引人入胜的激励音轨中受益。这段有影响力的“AI视频制作”作品将通过各种内部平台传达战略更新，使用HeyGen的纵横比调整和导出功能轻松适应任何设备的最佳观看效果。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

入职表现视频制作工具的工作原理

轻松创建引人入胜的入职视频，提升新员工表现，加速他们融入团队，使用我们直观的AI视频制作工具。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先概述您的入职内容。您可以从头撰写脚本或粘贴现有文本，利用我们的从脚本到视频功能为您的视频奠定基础。
2
Step 2
选择您的视觉效果
通过选择多样化的可定制模板和逼真的AI化身来增强您的信息。选择一个AI主持人，以友好的面孔引导新员工完成入职过程。
3
Step 3
添加专业润色
使用我们的语音生成功能为您的视频添加高质量音频。通过品牌控制集成您的品牌颜色和标志，确保一致和专业的外观。
4
Step 4
导出和分享
通过生成准确的字幕来完成您的视频，以确保可访问性。完成后，导出您的高清入职视频，并在所有平台上无缝分享给您的新团队成员。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

创建激励欢迎和表现视频

开发激励性视频内容，从第一天起激励新员工，营造积极、高效的工作环境。

常见问题

HeyGen如何简化员工入职视频的制作？

HeyGen作为一个直观的入职视频制作工具，利用AI视频制作能力简化内容创作。只需输入您的脚本，从可定制模板中选择，我们的平台就能快速生成专业的入职视频。

HeyGen在视频制作中提供了哪些先进的AI功能？

HeyGen为用户提供了尖端的AI主持人和由文本转语音技术驱动的逼真AI语音。这使得从脚本自动生成视频成为可能，使HeyGen成为一个强大的AI视频制作工具。

我可以自定义HeyGen制作的视频的品牌吗？

当然可以，HeyGen提供广泛的品牌控制，确保您的视频与公司的身份一致。您可以轻松应用您的标志、特定品牌颜色，并在我们直观的视频编辑器中使用可定制模板。

除了入职，HeyGen还能制作哪些类型的视频？

HeyGen是一个多功能的视频创作工具，适用于广泛的内容，包括引人入胜的培训视频和信息丰富的产品演示视频。用户还可以轻松添加字幕生成和高质量的AI语音，以满足多样化的应用需求。