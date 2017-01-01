您的无缝培训入职模块视频制作工具

更快创建专业入职视频，无需技能。使用我们强大的从脚本到视频功能，将文本脚本转化为引人入胜的内容。

创建一个充满活力的60秒介绍视频，专为加入动态科技公司的新员工设计。视觉风格应现代且引人入胜，包含动画元素和友好的AI化身，展示公司的核心价值观，并配以轻快、热情的音轨。这段有影响力的员工入职视频旨在传达公司的文化，并激励新员工通过HeyGen的AI化身开始他们的旅程。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个简洁的45秒教程视频，针对复杂SaaS平台的新用户。视频应采用简洁的教学视觉风格，结合产品界面的屏幕录制和清晰的图形叠加，并配以直接从脚本生成的精确且令人安心的旁白。这个有效的操作指南视频将通过HeyGen的从脚本到视频功能，引导用户完成初始设置和核心功能的客户入职。
示例提示词2
制作一个简短的30秒宣传视频，面向希望改进现有入职视频的HR和培训经理。视觉风格应动态，展示可定制模板的灵活性，快速剪辑、吸引人的过渡效果和充满活力的激励音轨。此视频将展示如何通过HeyGen的模板和场景轻松更新和刷新任何入职模块视频制作内容。
示例提示词3
设计一个专业的50秒AI生成视频展示，专为希望在不同团队中标准化和扩展入职流程的全球企业而设计。视觉呈现应简洁且具有企业风格，展示多样化的虚拟主持人和本地化内容，并通过先进的语音生成技术支持冷静、权威的旁白。这个复杂的视频突出了员工培训的效率和全球影响力。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

入职模块视频制作工具的工作原理

通过我们的AI视频制作工具简化员工入职，轻松创建引人入胜、个性化的AI生成视频，确保新员工顺利入职体验。

1
Step 1
创建您的视频基础
首先粘贴您的脚本或从可定制模板中选择，为您的入职模块视频奠定基础。这利用HeyGen的从脚本到视频功能，将文本转化为引人入胜的视觉效果。
2
Step 2
使用AI化身和声音个性化
通过选择多样化的AI化身来代表您的品牌，并生成自然的语音旁白来增强参与度。这使您的AI生成视频更具亲和力和动态性，以实现有效的员工入职。
3
Step 3
完善您的品牌视觉
通过使用品牌控制来应用公司的独特美学，包括标志和颜色，并从我们的媒体库中整合相关视觉效果。确保您的入职视频始终反映您的品牌形象。
4
Step 4
导出并部署您的模块
通过添加自动字幕/说明以提高可访问性来完成您的入职模块，然后导出高质量视频。为所有新团队成员提供专业且有影响力的体验。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

激励和提升新员工

制作引人入胜的欢迎和激励视频，从第一天起就介绍公司文化并激励新员工。

常见问题

HeyGen如何帮助创建视觉丰富的入职视频？

HeyGen使您能够设计有影响力的AI生成入职视频，提供可定制的模板、动画角色和庞大的媒体库。这使得无需广泛的设计技能即可实现丰富的图形和引人入胜的视觉效果。

HeyGen是否提供入职视频内容的全面定制？

是的，HeyGen为您的入职视频提供广泛的定制选项。您可以定制模板，结合自定义标志和颜色的品牌，并调整动画元素以完美契合您公司的独特风格和信息。

HeyGen能否轻松更新现有的入职视频？

当然可以。HeyGen的AI驱动平台使更新和迭代入职视频变得简单。您可以快速修改脚本、更换AI化身或更改视觉效果，以确保您的内容始终对新员工保持最新和相关。

是什么让HeyGen成为简单的AI入职视频制作工具？

HeyGen简化了视频制作过程，让任何人都能制作高质量的AI生成入职视频。通过直观的从文本到视频功能和预设计模板，您无需具备编辑经验即可制作专业的培训视频。