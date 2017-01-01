创建一个引人入胜的45秒入职视频，专为新入职的员工设计，介绍公司文化和第一天的重要信息。视觉风格应现代且吸引人，结合动态动画图形和友好的AI化身，并配以鼓舞人心和积极向上的AI语音。该视频应利用HeyGen的AI化身和可定制模板，提供真正个性化的第一印象，使“员工入职”过程既令人兴奋又高效。

