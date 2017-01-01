入职模块生成器：创建引人入胜的培训
为人力资源经理简化新员工入职并提高参与度。使用从脚本到视频的功能轻松创建动态模块。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为企业制作一个30秒的生动视频，旨在提高新员工的入职参与度。通过现代、动态的视觉效果和友好、专业的旁白，这个视频应有力地展示AI入职工具如何利用AI化身提供互动且令人难忘的第一印象，促进即时的联系和理解。
一个引人入胜的60秒视频，采用明亮的插图视觉效果和冷静、引导性的旁白，应该吸引寻求灵活内容创作的培训师和人力资源专业人士。这个视频将展示入职指南制作器的终极定制选项，强调模板和场景的直观力量，以快速高效地构建定制培训模块。
为优先考虑效率和可访问性的人力资源领导者和小企业主制作一个直接的30秒视频。在使用结果导向的视觉效果和清晰、权威的旁白时，这个视频将解释无LMS可访问性的好处，并展示语音生成如何简化添加专业音频，确保无缝且广泛地访问关键信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何作为AI入职工具运作？
HeyGen通过生成引人入胜的视频模块，帮助人力资源经理简化员工入职流程。它利用AI化身和从脚本到视频的功能，巩固了其作为新员工AI入职工具的领先地位。
我可以为新员工定制HeyGen生成的内容吗？
当然可以，HeyGen提供广泛的定制选项，允许您定制入职模块。您可以使用免费模板、品牌控制，并整合自己的媒体，使其成为一个出色的入职指南制作器。
HeyGen的入职内容是否无需LMS即可访问？
是的，HeyGen提供无LMS可访问性，确保您的员工入职流程对新员工来说是无缝的。其用户友好的界面允许轻松分发和使用模块，无需传统的学习管理系统。
HeyGen在提高员工入职参与度方面扮演什么角色？
HeyGen通过将静态内容转化为动态视频体验，显著提高员工入职参与度。通过AI化身和专业语音生成，HeyGen确保新员工被吸引并更有效地保留关键信息。