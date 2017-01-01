终极入职微学习视频制作工具

轻松创建引人入胜的员工和客户入职视频，定制化AI化身。

为科技公司新员工制作一个60秒的微学习视频，利用一个引人入胜且专业的AI化身来介绍公司文化和关键工具。视觉风格应简洁现代，并由HeyGen的语音生成提供友好、清晰的AI配音。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为新SaaS产品用户开发一个45秒的客户入职视频，逐步演示一个关键功能。视频应明亮且具有指导性，使用从脚本到视频的方式制作，屏幕上有清晰的解释，语气积极。
示例提示词2
为小企业主设计一个30秒的激励片段，突出创建入职微学习视频的简便性。利用HeyGen的模板和场景，采用快节奏、现代的视觉风格，并配以欢快的背景音乐，以传达快速设置和专业效果。
示例提示词3
为国际远程团队制作一个50秒的包容性入职模块，解释新的内部流程。视频应采用冷静、信息丰富的视觉风格，通过HeyGen的字幕功能确保清晰和可访问性。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

入职微学习视频制作工具的工作原理

轻松创建引人入胜、有效的员工或客户入职微学习视频，将文本转化为动态视觉内容。

1
Step 1
粘贴您的脚本
通过粘贴脚本或利用AI自动生成脚本输入您的入职微学习视频内容，启动您的创作过程。
2
Step 2
选择您的化身
通过选择AI化身来提升您的视频，提供一个动态且引人入胜的叙述者，为您的入职视频提供解说。
3
Step 3
生成您的配音
通过生成专业的AI配音来完善您的视频，确保为您的入职微学习模块提供清晰且引人入胜的解说。
4
Step 4
导出和部署
完成您的微学习视频，并以各种纵横比导出，以便在不同平台和设备上轻松部署，完成您的入职旅程。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清复杂的入职信息

将复杂的入职材料转化为清晰、易于理解的微学习视频，使复杂概念易于理解。

常见问题

HeyGen如何简化入职视频的制作？

HeyGen让您能够轻松创建引人入胜的入职视频，将文本内容转化为动态视频演示。您可以利用逼真的AI化身和高质量的AI配音，提供有影响力的员工或客户入职体验。

HeyGen为微学习视频提供了哪些功能？

为了有效的微学习视频，HeyGen提供了多种可定制的视频模板。您可以轻松使用丰富的图形、视频和音乐素材来定制内容，确保您的培训既简洁又视觉吸引力强，且易于定制。

HeyGen能否利用AI化身提供个性化的入职微学习视频制作体验？

当然可以，HeyGen拥有先进的AI化身，作为您的虚拟主持人，为您的入职微学习视频制作体验增添个性化的触感。这使您无需摄像机即可创建一致且引人入胜的解释视频角色内容。

HeyGen是否支持高效的视频制作，如字幕和脚本功能？

是的，HeyGen通过强大的功能如AI自动生成脚本和自动字幕来简化视频制作，节省宝贵时间。其设计还支持跨设备的无缝协作，增强视频项目的团队合作。