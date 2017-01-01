终极入职微学习视频制作工具
轻松创建引人入胜的员工和客户入职视频，定制化AI化身。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为新SaaS产品用户开发一个45秒的客户入职视频，逐步演示一个关键功能。视频应明亮且具有指导性，使用从脚本到视频的方式制作，屏幕上有清晰的解释，语气积极。
为小企业主设计一个30秒的激励片段，突出创建入职微学习视频的简便性。利用HeyGen的模板和场景，采用快节奏、现代的视觉风格，并配以欢快的背景音乐，以传达快速设置和专业效果。
为国际远程团队制作一个50秒的包容性入职模块，解释新的内部流程。视频应采用冷静、信息丰富的视觉风格，通过HeyGen的字幕功能确保清晰和可访问性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化入职视频的制作？
HeyGen让您能够轻松创建引人入胜的入职视频，将文本内容转化为动态视频演示。您可以利用逼真的AI化身和高质量的AI配音，提供有影响力的员工或客户入职体验。
HeyGen为微学习视频提供了哪些功能？
为了有效的微学习视频，HeyGen提供了多种可定制的视频模板。您可以轻松使用丰富的图形、视频和音乐素材来定制内容，确保您的培训既简洁又视觉吸引力强，且易于定制。
HeyGen能否利用AI化身提供个性化的入职微学习视频制作体验？
当然可以，HeyGen拥有先进的AI化身，作为您的虚拟主持人，为您的入职微学习视频制作体验增添个性化的触感。这使您无需摄像机即可创建一致且引人入胜的解释视频角色内容。
HeyGen是否支持高效的视频制作，如字幕和脚本功能？
是的，HeyGen通过强大的功能如AI自动生成脚本和自动字幕来简化视频制作，节省宝贵时间。其设计还支持跨设备的无缝协作，增强视频项目的团队合作。