入职信息视频制作器：创建引人入胜的欢迎视频
通过专业视频简化员工入职流程。利用我们的AI化身进行个性化问候。
想象一段90秒的教学视频，专为内部培训师设计，演示一项新的软件功能。此培训视频应使用预制模板和场景以确保品牌一致性，并包含全面的字幕/说明文字以提高可访问性，呈现出简洁、信息丰富的视觉风格和简明的解释性音调。
为新员工开发一段45秒的个性化欢迎信息，由CEO亲自致辞，面向公司领导层。视觉和音频风格应具有启发性和温暖感，利用从脚本到视频的文本转换功能打造引人入胜的叙述，然后利用纵横比调整和导出功能无缝集成到各种平台中，真正定制化视频体验。
为一家跨国公司制作一段2分钟的全面入职视频，面向全球不同地区的新员工。此入职视频应采用包容性的视觉风格，融入本地化文化元素，利用先进的多语言语音生成和动态字幕/说明文字，确保普遍理解和高效本地化。
创意引擎
创意引擎
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化为新员工创建引人入胜的入职视频的过程？
HeyGen使您能够轻松制作专业的入职视频，以实现有效的员工入职。我们直观的AI视频制作器将您的文本脚本转化为动态视频内容，配有吸引新员工的AI化身。
HeyGen提供哪些技术能力用于端到端视频生成和定制？
HeyGen提供强大的技术能力用于端到端视频生成。您可以通过将脚本转换为引人入胜的内容、选择各种AI化身以及生成自然的AI语音来定制视频。此外，HeyGen支持纵横比调整和导出以实现多平台分发，并自动添加字幕/说明文字以增强可访问性。
HeyGen能否通过AI化身和语音生成个性化入职信息？
当然可以。HeyGen的AI驱动平台允许您利用多样化的AI化身和逼真的AI语音生成创建高度个性化的入职信息。这使得有效的本地化成为可能，并确保您的欢迎视频能够引起全球员工的共鸣，让每位新员工感受到真正的欢迎。
HeyGen如何帮助快速制作专业培训视频？
HeyGen通过其丰富的视频模板和场景库显著加快了专业培训视频的制作。您可以快速从视频脚本生成内容，确保品牌一致性，并自动添加字幕/说明文字以提高培训视频的理解和可访问性。