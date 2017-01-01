入职培训视频制作器：创建引人入胜的培训
快速将您的脚本转化为专业的员工入职视频，使用我们强大的从脚本到视频功能。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为人力资源专业人士开发一个专业的45秒入职培训视频制作教程，清晰介绍公司基本政策。需要清晰简洁的视觉风格，配以平静、权威的声音。强调HeyGen的AI虚拟人如何无缝呈现这些重要信息。
市场营销人员可以制作一个动态的60秒解释视频，详细介绍新软件功能的好处，具有完全的自定义功能。采用时尚、现代的视觉美学和自信、充满活力的旁白，这个视频应突出通过HeyGen的从脚本到视频功能从预先编写的脚本创建内容的效率。
需要一个50秒的教学视频，为教育工作者展示复杂的软件工具给学生。确保耐心、清晰的视觉效果配以同步的指导音调，展示通过HeyGen的语音生成功能轻松添加高质量旁白。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen为视频制作提供了哪些创意控制？
HeyGen的创意引擎允许通过可自定义的模板进行全面定制。用户可以轻松整合品牌，选择多样的AI虚拟人，并添加AI语音旁白，以制作符合他们愿景的动画视频。这确保了对项目的高度创意控制。
HeyGen能否简化引人入胜的员工入职视频的制作？
是的，HeyGen是一个有效的入职培训视频制作器，使企业能够轻松创建专业的员工入职视频。利用AI虚拟人和从脚本到视频功能，快速生成全面且引人入胜的新员工培训视频。
HeyGen的AI视频代理的核心能力是什么？
HeyGen作为一个强大的AI视频代理，使用先进的生成式AI将文本转化为视频。这包括从广泛的逼真AI虚拟人中选择并生成自然的AI语音旁白，简化视频制作过程。
HeyGen如何确保其生成的视频具有可访问性和广泛的吸引力？
HeyGen集成了自动字幕/说明和AI语音生成等功能，以增强视频的可访问性和覆盖范围。这使其成为创建AI生成的视频文档的理想解释视频软件，能够包容并易于各种观众消费。