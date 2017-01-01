想象一个充满活力的30秒动画视频，为新员工设计，使用可自定义的模板让他们沉浸在您的公司文化中。目标是创意小企业主，这个视频应具有欢快的视觉风格和友好、欢迎的音轨。展示如何轻松使用HeyGen的模板和场景自定义您的外观和感觉。

生成视频