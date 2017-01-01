您的入职课程生成器，快速打造引人入胜的课程
使用逼真的AI化身转变您的新员工培训模块，简化入职流程。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为新员工和团队负责人创建一个鼓舞人心的60秒视频，强调顺畅的员工入职体验。视觉风格应温暖和欢迎，展示多样化的AI化身在虚拟办公环境中自然互动。音频应有鼓励性的多声部对话。突出HeyGen的AI化身如何将个性化指导变为现实，让每位新团队成员立即感到联系和知情。
开发一个针对小企业主和学习与发展专业人士的动态30秒视频，帮助他们解决内容创作难题。视频应具有快节奏的视觉风格和充满活力的过渡效果，展示HeyGen强大的模板和场景所提供的多样性和定制选项。充满活力的激励背景音乐和清晰的旁白应引导观众，说明HeyGen如何简化入职课程生成器的角色。
为企业培训师和市场部门设计一个精致的50秒视频，旨在提升他们的培训模块。视觉风格应精致且具有品牌特色，展示如何将自定义品牌无缝集成到每个课程中。一个成熟且权威的配音应解释HeyGen的AI课程计划生成器如何结合强大的配音生成，提供一致且高质量的培训材料，反映组织的独特身份。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的AI入职课程的创建？
HeyGen利用逼真的AI化身和先进的从文本到视频技术，将您的脚本转化为动态的视频入职课程。这简化了整个内容创作过程，使得能够快速开发引人入胜的新员工培训模块。
我可以自定义HeyGen制作的AI入职内容的视觉品牌吗？
当然可以。HeyGen提供广泛的自定义品牌控制，允许您将公司的标志和颜色无缝融入AI入职视频中。您还可以利用多样化的模板和场景来定制您的电子学习内容，确保一致的品牌体验。
使用HeyGen的生成式AI进行员工入职有哪些好处？
HeyGen利用生成式AI显著简化员工入职流程，使得无需复杂设备或大量制作时间即可快速创建视频。这使您能够快速制作高度引人入胜且个性化的培训内容，节省宝贵的时间和资源。
HeyGen是否支持AI入职指南的无障碍功能，如字幕和配音？
是的，HeyGen通过自动配音生成和全面的字幕增强了AI入职指南的无障碍性。这确保了您的培训模块对多元化的员工队伍具有包容性且易于理解，大大改善了新员工的体验。