您的入职课程生成器，快速打造引人入胜的课程

使用逼真的AI化身转变您的新员工培训模块，简化入职流程。

制作一个吸引人的45秒视频，目标受众为人力资源经理和培训与发展专家，展示HeyGen如何作为AI入职指南制作工具。视觉风格应现代简洁，利用动画图形突出简化流程，配以轻快友好的专业配音。展示如何使用HeyGen的从脚本到视频功能轻松将脚本转换为视频，构建全面且引人入胜的入职内容。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为新员工和团队负责人创建一个鼓舞人心的60秒视频，强调顺畅的员工入职体验。视觉风格应温暖和欢迎，展示多样化的AI化身在虚拟办公环境中自然互动。音频应有鼓励性的多声部对话。突出HeyGen的AI化身如何将个性化指导变为现实，让每位新团队成员立即感到联系和知情。
示例提示词2
开发一个针对小企业主和学习与发展专业人士的动态30秒视频，帮助他们解决内容创作难题。视频应具有快节奏的视觉风格和充满活力的过渡效果，展示HeyGen强大的模板和场景所提供的多样性和定制选项。充满活力的激励背景音乐和清晰的旁白应引导观众，说明HeyGen如何简化入职课程生成器的角色。
示例提示词3
为企业培训师和市场部门设计一个精致的50秒视频，旨在提升他们的培训模块。视觉风格应精致且具有品牌特色，展示如何将自定义品牌无缝集成到每个课程中。一个成熟且权威的配音应解释HeyGen的AI课程计划生成器如何结合强大的配音生成，提供一致且高质量的培训材料，反映组织的独特身份。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

入职课程生成器的工作原理

使用智能AI转变您的员工入职流程。高效且专业地为新员工创建引人入胜的个性化视频课程。

1
Step 1
创建您的入职课程
通过简单输入您的主题和要点，利用AI入职指南制作工具的强大功能。我们的平台将立即使用从脚本到视频技术生成一个全面的视频脚本。
2
Step 2
选择您的AI化身
通过从多样化的AI化身库中选择来个性化您的课程，创造一个引人入胜且一致的体验给您的新员工。
3
Step 3
应用自定义品牌
确保所有培训模块的品牌一致性。利用品牌控制将您的公司标志、颜色和字体融入其中，使每个课程都独具特色。
4
Step 4
导出并整合您的课程
通过添加自动字幕/说明来完成您的引人入胜的视频课程以提高无障碍性。轻松以多种格式导出您的创作，准备好简化您的入职流程。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过引人入胜的介绍激励新员工

.

创建激励人心且欢迎的视频，以在入职期间有效地介绍公司文化并激励新员工。

background image

常见问题

HeyGen如何简化引人入胜的AI入职课程的创建？

HeyGen利用逼真的AI化身和先进的从文本到视频技术，将您的脚本转化为动态的视频入职课程。这简化了整个内容创作过程，使得能够快速开发引人入胜的新员工培训模块。

我可以自定义HeyGen制作的AI入职内容的视觉品牌吗？

当然可以。HeyGen提供广泛的自定义品牌控制，允许您将公司的标志和颜色无缝融入AI入职视频中。您还可以利用多样化的模板和场景来定制您的电子学习内容，确保一致的品牌体验。

使用HeyGen的生成式AI进行员工入职有哪些好处？

HeyGen利用生成式AI显著简化员工入职流程，使得无需复杂设备或大量制作时间即可快速创建视频。这使您能够快速制作高度引人入胜且个性化的培训内容，节省宝贵的时间和资源。

HeyGen是否支持AI入职指南的无障碍功能，如字幕和配音？

是的，HeyGen通过自动配音生成和全面的字幕增强了AI入职指南的无障碍性。这确保了您的培训模块对多元化的员工队伍具有包容性且易于理解，大大改善了新员工的体验。