您的首选入职指导视频生成器
无需设计技能即可生成引人入胜的培训视频。利用逼真的AI虚拟形象传达您的信息，确保一致、专业的入职体验。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个详细的90秒培训视频，指导新软件用户通过复杂的应用界面。使用清晰的逐步屏幕视觉效果和冷静的AI指导配音，充分利用HeyGen的AI虚拟形象，以清晰和专业的方式呈现信息。此视频将有效地作为由AI视频生成器生成的全面培训视频。
制作一个有影响力的45秒入职视频，专为人力资源部门和培训经理设计，展示如何快速创建定制的品牌内容。视频应具有动态的企业视觉效果，配以欢快的背景音乐和自信的声音，利用HeyGen的丰富模板和场景，简化创建过程，成为高效的入职视频制作工具。
为全球团队制作一个包容性的75秒入职视频，提供重要的公司信息，并考虑本地化。视觉风格应专业多样，配以清晰的配音和HeyGen的多语言字幕/说明，以确保所有新员工都能获得信息。这确保了您的入职视频能够覆盖广泛的观众。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我在没有设计技能的情况下创建引人入胜的入职视频？
HeyGen通过直观的工具使您能够制作专业、有效的入职视频。利用多样的视频模板、AI虚拟形象和丰富的图形，确保您的员工入职视频即使在没有动画或设计经验的情况下也能脱颖而出。
HeyGen提供哪些AI功能来生成培训视频？
HeyGen利用先进的AI功能简化视频创建过程，将文本转化为视频，配以逼真的AI配音和动态AI虚拟形象。这个生成式AI平台使高质量培训视频的制作变得高效且可扩展。
我可以自定义我的指导视频的品牌和内容吗？
当然可以，HeyGen为您的指导视频提供广泛的自定义选项。您可以轻松整合品牌，编辑脚本，并创建多个版本的视频，以反映特定的更新或不同的受众，确保内容的一致性和相关性。
HeyGen是否支持为全球团队创建入职内容？
是的，HeyGen旨在支持全球团队，通过使您的入职视频本地化。轻松生成多语言字幕和AI配音，确保您的指导视频对全球员工具有可访问性和影响力。