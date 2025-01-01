入职手册视频制作器：简化新员工培训

使用HeyGen的AI主持人制作引人入胜的员工入职视频，使培训变得难忘且高效。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为需要快速参考的新老员工创建一个简洁的60秒教学视频，明确入职手册中的基本公司政策。视频需要专业、清晰的视觉风格，使用信息图表突出重点，通过HeyGen的“AI化身”权威地呈现信息，并添加“字幕/说明”以提高可访问性和记忆度。
示例提示词2
人力资源专业人士和培训经理如何快速了解使用AI视频创作平台制作入职视频的简便性？制作一个30秒的动态宣传片来回答这个问题，展示如何轻松使用HeyGen的“媒体库/素材支持”整合内容，打造引人入胜的视觉效果。
示例提示词3
为新员工开发一个50秒的“团队介绍”视频，这是新员工初次“入职视频”体验的重要组成部分，允许对个人介绍进行全面定制。该视频必须采用生动、个性化的采访风格视觉，配以环境背景音乐，利用HeyGen的“纵横比调整和导出”功能进行多平台分享，并确保“从脚本到视频”功能提供精致的最终叙述。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

入职手册视频制作器的工作原理

使用AI将您的入职手册转化为引人入胜的视频。简化您的新员工流程，确保每位团队成员都有一个难忘的开始。

1
Step 1
选择模板或创建脚本
首先从多样化的入职视频模板中选择，以快速为新员工构建您的内容结构。
2
Step 2
添加AI主持人和视觉效果
通过逼真的AI化身增强您的视频，引导新员工了解您的手册，并辅以丰富的媒体素材。
3
Step 3
应用语音旁白和品牌化
生成自然的语音旁白来讲述您的内容，并进行全面定制以匹配公司的品牌形象。
4
Step 4
导出并分享您的视频
轻松导出完成的员工入职视频，并利用智能分享功能广泛分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的手册信息

将复杂的公司政策和程序分解为清晰、易于理解的视频片段，配以AI化身和语音旁白。

常见问题

HeyGen如何简化新员工入职视频的制作？

HeyGen的AI视频创作平台使企业能够快速制作引人入胜的入职视频。通过先进的AI主持人和可定制的模板，您可以高效地创建专业的员工入职视频内容，无需广泛的制作技能，使您的入职体验无缝衔接。

HeyGen为设计有影响力的入职视频提供了哪些创意定制选项？

HeyGen提供全面的定制选项，拥有多样化的入职视频模板库和AI化身。您可以整合丰富的图形、视频和音乐素材，以及AI生成的语音旁白，精确地根据品牌的具体要求定制您的入职视频，确保其具有影响力。

使用HeyGen的入职手册视频制作器是否需要先前的视频编辑经验？

不需要，HeyGen的入职手册视频制作器专为没有视频编辑经验的用户设计。其直观的生成式AI平台结合AI驱动的自动生成脚本和简单的编辑工具，使任何人都能轻松创建高质量的视频，简化视频文档制作。

HeyGen能否帮助翻译入职视频以支持多元化的全球团队？

可以，HeyGen的AI视频创作平台使您能够轻松将视频翻译成多种语言。您可以生成专业的语音旁白并自动添加字幕，确保您的入职视频可访问并有效地与全球团队和新员工沟通。