入职流程视频制作器：创造引人入胜的体验

轻松使用AI化身制作个性化入职视频，提升员工参与度。

为小企业主创建一个45秒的入职流程视频，介绍新员工了解公司文化和初始任务。视觉风格应当友好且专业，展示友好的AI化身演示关键流程，并配以清晰且鼓舞人心的旁白。此视频将利用HeyGen的AI化身，使每位新团队成员的入职阶段都充满吸引力和一致性。

示例提示词1
设计一个30秒的个性化视频入职信息，专为人力资源部门的新员工量身定制。该视频应具备吸引人且温暖的视觉风格，流畅地过渡于公司亮点和团队领导的个性化欢迎之间。通过使用HeyGen的语音生成功能，信息可以以友好且专业的语调独特定制，让新员工立刻感受到被重视。
示例提示词2
为产品经理开发一个60秒的教学视频，旨在向现有用户展示新软件功能。视频需要现代且简洁的视觉风格，结合教学覆盖和屏幕文本高亮以澄清复杂步骤。利用HeyGen的模板和场景，这个入职视频可以快速组装，确保专业且一致的外观，无需大量设计工作。
示例提示词3
想象为在线教育平台创建一个50秒的动态且信息丰富的入职视频，引导新学生浏览学习环境。视觉元素应包括动画图形和关键功能的清晰演示，配以精确且鼓舞人心的音频语调。利用HeyGen的从脚本到视频的功能，在线高效地将书面指令转化为引人入胜的入职视频，确保准确性和参与度。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

入职流程视频制作器的工作原理

快速使用AI制作引人入胜且有效的入职视频，通过个性化内容简化新员工或客户的旅程。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先编写您的入职信息或从预设计的入职视频模板中选择，以高效地构建您的内容。
2
Step 2
选择您的AI人才
通过逼真的AI化身增强您的视频，并从多种AI语音中选择，以清晰且专业地传达您的信息。
3
Step 3
定制您的品牌
利用品牌控制无缝整合公司的标志、颜色和视觉元素，确保个性化的视频入职体验。
4
Step 4
导出您的视频
轻松以所需的纵横比导出完成的入职视频，准备在各个平台上分享，以欢迎新团队成员或客户。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

激励新员工

制作引人入胜且激励人心的欢迎视频，帮助新员工与公司文化建立联系。

常见问题

HeyGen如何简化入职视频的制作？

HeyGen通过利用AI生成的视频和逼真的AI化身简化了引人入胜的入职视频的制作。我们的平台作为一个高效的入职视频制作器，让您可以轻松在线创建专业的入职视频。

HeyGen是否支持为新员工提供个性化的视频入职？

当然，HeyGen使您能够为新员工量身定制高度个性化的视频入职体验。利用我们可定制的入职视频模板和AI语音，您可以有效地传达独特的入职流程。

HeyGen为企业培训内容提供哪些视频编辑功能？

HeyGen是一个强大的视频编辑器，提供丰富的功能来创建引人入胜的培训视频和视频演示。您可以整合品牌控制，利用全面的媒体库，并直接从文本到视频脚本生成视频。

HeyGen可以用作产品教程的入职流程视频制作器吗？

是的，HeyGen是开发清晰产品演示视频和教程视频的理想入职流程视频制作器。我们的平台允许您将AI化身与您自己的媒体和屏幕录制内容结合起来，以视觉和有效地解释复杂的流程。