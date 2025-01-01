入职培训效率视频制作器：加速培训
通过我们的AI视频创作平台自动化新员工的入职培训，特色动态AI虚拟人。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
为小企业主和人力资源经理制作一个60秒的说明视频，展示如何简单地使用HeyGen制作有效的入职培训视频。采用现代、简洁的视觉美学，包含屏幕录制片段，展示“模板和场景”的实际应用，并配以引人入胜的AI解说。此视频将突出HeyGen的入职视频模板如何轻松快速地定制内容。
示例提示词2
企业培训师和学习与发展专业人士是这个30秒视频的理想观众，旨在展示HeyGen自动化入职培训的强大功能。其动态、快速的视觉风格，结合相关视觉的快速剪辑，将由专业的AI配音支持。视频将清晰展示“从脚本到视频”的功能如何简化AI自动生成脚本的创建，以实现全面培训。
示例提示词3
为新员工和人力资源专业人士设计一个50秒的温馨视频，强调可访问和包容的AI入职视频的好处。视觉和音频风格应富有同情心和温暖，展示在各种工作环境中的多样化AI虚拟人，确保通过“字幕/说明”提高清晰度。展示这如何提升每个人的入职体验。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的脚本或从模板开始
利用AI自动生成脚本或从模板库中选择，快速概述您的培训内容。只需输入文本，平台将帮助您构建信息，以“从脚本到视频”顺利开始。
2
Step 2
添加动态AI虚拟人和声音
通过选择多样化的AI虚拟人来展示您的内容，提高参与度。搭配专业的AI配音，提供多种语言和风格，轻松赋予您的入职培训视频生命。
3
Step 3
用品牌定制您的视频
轻松使用公司的品牌控制定制您的视频，包括标志和特定的色彩方案。确保每个入职培训视频无缝反映您的品牌形象，呈现出精致、专业的外观。
4
Step 4
导出并部署您的入职培训视频
视频完成后，利用纵横比调整和导出功能，以所需格式下载并在您喜欢的平台上分享。提供有影响力的入职培训视频，赋能新员工并自动化入职培训。
常见问题
HeyGen如何帮助我制作引人入胜且可定制的入职培训视频？
HeyGen提供多种可编辑的入职培训视频模板，让您可以轻松使用AI虚拟人和独特设计定制内容，确保为新员工提供创意且难忘的介绍。
HeyGen利用了哪些AI功能来简化入职培训视频的制作？
HeyGen利用先进的AI虚拟人、逼真的AI配音和AI自动生成脚本来自动化您的入职培训，大大提高了人力资源团队的效率和一致性。
为什么人力资源团队应该选择HeyGen制作入职培训视频？
人力资源团队可以从HeyGen的AI视频创作平台中受益，该平台作为一个有效的入职培训效率视频制作器，简化了高质量、统一的入职培训视频的制作，而无需广泛的视频制作技能。
HeyGen是否支持多样化的内容和品牌化的入职培训视频？
是的，HeyGen支持丰富的内容集成，包括AI解说、定制品牌控制如标志，以及广泛的媒体库/素材支持，确保您的入职培训视频完美契合公司的品牌形象。