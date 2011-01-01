入职教育视频：立即提升参与度
通过HeyGen的从脚本到视频功能快速生成引人入胜的入职视频，标准化您的培训并确保知识保留。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为了提高复杂内部流程的知识保留率，为所有员工制作一个清晰简洁的60秒“入职培训视频”。其简洁的教学视觉效果和精准的旁白将通过HeyGen的自动字幕/说明文字得到增强，确保每位观众通过有效的视觉指导掌握关键信息。
需要一个动态的30秒“企业培训”视频，以便通过新的软件吸引远程员工，提供快速的“简短指导”。利用HeyGen丰富的模板和场景以及媒体库支持，创造一个现代、充满活力的视觉和音频体验，让虚拟团队保持信息更新。
制作一个直接的20秒“入职培训视频”，突出“健康与安全”协议的关键点，使所有团队成员都能轻松理解关键信息。该视频应采用简单明了的视觉效果和权威但易于理解的旁白，HeyGen的纵横比调整和导出功能确保在任何设备上完美显示。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何改善我们的员工入职视频？
HeyGen通过利用AI虚拟形象和从文本到视频的功能简化了引人入胜的员工入职视频的制作。这使得新员工视频的一致性和专业性得以提升，提高了知识保留率，并使入职过程对新员工更高效。
HeyGen在开发入职培训视频内容方面有什么优势？
HeyGen提供了一个强大的AI视频生成器，具有可定制的模板和旁白生成功能，使您能够快速制作高质量的入职培训视频。您可以轻松标准化培训材料，确保所有新员工在企业培训计划中获得清晰一致的视觉指导。
HeyGen能帮助我们标准化新员工视频欢迎信息吗？
当然可以。HeyGen允许您使用AI虚拟形象和品牌控制制作品牌一致的新员工欢迎视频。这确保了每位新员工都能获得与公司文化一致的专业且引人入胜的第一印象，而无需进行大量视频制作。
HeyGen如何协助制作引人入胜的新员工动画解说视频？
HeyGen通过其直观的平台简化了为新员工制作动态动画解说视频的过程。您可以轻松地将脚本转换为视频，使用AI虚拟形象和丰富的媒体，使复杂信息易于理解，并从入职教育视频体验的第一天起提高员工参与度。