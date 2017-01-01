入职清单视频制作工具：吸引新员工
使用AI化身设计动态入职视频，以增强员工参与度和知识保留。
制作一段45秒的欢迎视频，专为人力资源部门使用的AI入职视频制作工具设计，清晰地概述新员工旅程的第一步。视觉风格应明亮且专业，采用友好的AI化身引导观众完成必要的初始任务，配以温暖、清晰的旁白。利用HeyGen的AI化身个性化虚拟指南，确保一致且引人入胜的体验。
示例提示词1
制作一段30秒的简洁指导视频，面向团队负责人，介绍新员工如何使用特定的入职清单视频制作任务，例如设置电子邮件。视频应采用简洁、现代的视觉风格，配以易于跟随的动画模板和清晰、信息丰富的旁白。利用HeyGen的丰富“模板和场景”快速构建结构化步骤。
示例提示词2
为培训经理开发一段60秒的专业视频，用于创建涵盖公司关键政策的入职视频，面向所有新员工。视觉和音频风格应权威且亲切，使用清晰简洁的语言，并辅以屏幕文字。该视频应展示HeyGen的“从脚本到视频”功能的强大之处，能够无缝地将政策文件转换为引人入胜的内容，并通过自动“字幕/说明”增强可访问性。
示例提示词3
想象一段40秒的个性化欢迎信息，由部门经理为新团队成员录制，展示如何轻松创建带有个人风格的入职视频。视觉风格应鼓舞人心且友好，结合媒体库中的相关视觉素材展示团队活动，配以温暖且清晰的旁白。利用HeyGen强大的“语音生成”功能清晰专业地传达信息，并辅以“媒体库/素材支持”中的引人入胜的视觉效果。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
创建您的脚本
首先列出您的入职清单内容。利用HeyGen的从脚本到视频功能，快速从文本生成初始视频场景，使入职视频的创建简单高效。
Step 2
添加AI化身
通过选择和定制AI化身来呈现您的信息，使清单栩栩如生。这些逼真的主持人提高了新员工的参与度和清晰度。
Step 3
应用品牌
个性化您的视频以反映公司文化。使用HeyGen的专用品牌控制（标志、颜色）轻松定制元素，确保一致的外观和感觉。
Step 4
导出您的视频
完成您引人入胜的入职视频制作。使用纵横比调整和导出功能，制作高质量的视频，准备在各个平台上分享，确保新员工获得完美的开始。
使用案例
常见问题
HeyGen如何帮助我快速创建引人入胜的入职视频？
HeyGen通过AI驱动的工具和动画模板，让您轻松创建高质量的入职视频。我们直观的界面，配有拖放编辑工具，无需技能即可制作专业内容。
我可以使用HeyGen为我的入职视频定制特定品牌吗？
当然可以！HeyGen允许您完全定制入职视频，包括品牌的标志、颜色和媒体。您还可以利用我们丰富的媒体库和AI化身，为新员工个性化体验。
HeyGen是否提供入职视频的AI化身和语音旁白？
是的，HeyGen提供多样化的AI化身来主持您的入职视频，并具备先进的语音生成功能。这使得多语言的旁白清晰、一致且专业。
使用HeyGen作为AI入职视频制作工具有什么好处？
作为AI入职视频制作工具，HeyGen简化了整个视频制作过程，使您能够制作有效且视觉吸引力的入职视频，提高知识保留和员工参与度。