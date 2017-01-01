入职清单视频生成器：简化人力资源流程
通过我们直观的从脚本到视频功能简化员工入职流程，提高新员工的知识保留率。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为新员工创建一个90秒的温馨视频，展示充满活力的公司文化，配以吸引人、友好和热情的视觉效果以及温暖、对话式的旁白。该视频利用HeyGen的多样化模板和场景快速营造出欢迎的氛围，使用语音生成个性化问候，增强员工入职期间的归属感。
开发一个针对人力资源部门和企业主的2分钟动态教学视频，专注于扩大运营规模，呈现流畅且信息丰富的视觉效果，配以自信、权威的声音，解释现代入职视频制作工具的强大功能。视频强调生成式AI和AI虚拟形象如何简化个性化入职体验的创建，通过定制化大幅提高效率。
为小企业主和团队培训师制作一个简洁的45秒教程视频，结合清晰、直接和逐步的视觉效果以及指导性旁白，引导他们创建一个基本的入职清单视频。该视频有效利用HeyGen的字幕/说明文字提高可访问性，并从广泛的媒体库/素材支持中汲取灵感，丰富使用入职清单视频生成器的视觉演示。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化人力资源入职清单视频的创建？
HeyGen作为一个AI视频生成器，简化了创建引人入胜的员工入职视频的过程。通过从文本到视频的功能和可定制的视频模板，您可以快速将入职清单转化为吸引新员工的视觉内容，提高知识保留率。
HeyGen能否利用AI虚拟形象应对多样化的员工入职场景？
是的，HeyGen提供多种AI虚拟形象和先进的从文本到视频功能，允许您为不同角色和公司文化需求生成个性化的入职视频。这确保了新员工能够轻松获得一致且引人入胜的信息。
HeyGen有哪些定制选项可用于品牌化入职视频？
HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您能够将公司的标志、颜色和媒体库资产直接整合到入职视频中。这确保了品牌体验的一致性，并强化了新员工的公司文化。
HeyGen是否使用生成式AI简化入职视频的创建？
是的，HeyGen利用生成式AI，包括其先进的脚本生成器和从文本到视频功能，大大简化了高质量入职视频的制作。这使人力资源团队能够高效地为新员工创建全面的培训材料，减少时间和复杂性。