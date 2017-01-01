入职助手生成器：自动化新员工成功
通过动态的从脚本到视频自动化欢迎邮件和个性化学习路径，简化新员工入职流程。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
通过一个充满活力的60秒视频提升新员工的入职体验，专为HR经理和学习与发展专家设计。利用引人入胜、友好的视觉效果和轻快的声音，展示如何使用HeyGen的AI虚拟形象和多样化的模板和场景来个性化学习路径，打造真正吸引人的内容。
快速简化公司政策的沟通，通过一个简洁的30秒视频。此提示适合中小企业主和HR协调员，要求快速、动态的视觉效果和清晰简洁的声音，展示HeyGen的媒体库/素材支持和自动字幕/说明如何确保信息的一致性和可理解性。
通过一个专业的50秒视频激励HR总监和高级管理层，展示如何真正改造您的入职流程。采用激励人心的视觉效果，描绘积极的员工体验，并用权威且富有同情心的声音传达通过HeyGen灵活的纵横比调整和导出以及高效的从脚本到视频功能所实现的节省时间的便利。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何改造我们的员工入职流程？
HeyGen的AI入职工具使您能够使用AI虚拟形象和从脚本到视频功能创建引人入胜、个性化的入职体验，大大简化了您的自动化员工入职流程。这确保了新员工获得一致的高质量信息，从而实现无缝的适应和改善的新员工体验。
AI虚拟形象在HeyGen的新员工入职解决方案中扮演什么角色？
HeyGen利用先进的AI虚拟形象和从脚本到视频的能力，为新员工提供动态和个性化的学习路径。这些AI驱动的视频使复杂信息易于理解，提高了参与度，并为您的新员工入职提供了专业的触感。
HeyGen如何支持HR团队自动化入职任务？
HeyGen为HR团队提供直观的工具和可定制的模板，以自动化各种入职任务，如生成欢迎视频和指导内容。此AI内容生成器功能提供了显著的时间节省便利，使HR团队能够专注于战略性举措并个性化学习路径。
HeyGen为品牌化我们的入职内容提供了哪些定制选项？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将公司的标志、颜色和特定信息融入所有入职视频中。您可以利用可定制的模板来个性化学习路径，确保每个新员工的体验与您的品牌形象一致。