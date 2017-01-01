全渠道视频生成器：轻松扩展您的内容
通过我们的“从脚本到视频”功能，为每个平台生成高质量的营销视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个时长45秒的精美视频广告，针对创意机构和品牌经理，展示“AI化身”的创新使用，以传递一致的品牌信息。采用高冲击力的专业视觉效果和精致的背景音乐，传达像HeyGen这样的创意引擎如何提升活动的覆盖面和精致外观。
为电商企业开发一个全面的60秒产品视频，展示如何制作吸引客户的高质量视频。使用详细的产品镜头和引人入胜的过渡效果，以及清晰的AI配音，然后展示“纵横比调整与导出”如何确保您的视频输出在任何平台上都完美无瑕，从Instagram Reels到YouTube广告。
营销团队如何在几分钟内启动全渠道视频生成器活动？为内容创作者制作一个充满活力的30秒教程风格视频，展示明亮、用户友好的界面视觉效果和友好的AI声音，强调“模板和场景”的强大功能，以快速生成适用于每个渠道的多样化营销内容。此提示强调了生成全面视频策略的速度和简便性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的营销内容创作？
HeyGen是一个强大的创意引擎，使数字营销人员能够轻松创建高质量的视频以用于多样化的营销内容。利用其直观的AI视频生成器，将文本转化为引人入胜的视觉效果，配合专业的视频模板和品牌控制。
HeyGen支持视频广告的自定义品牌吗？
是的，HeyGen允许广泛的品牌控制，以确保您的视频广告和产品视频与您的品牌形象完美契合。您可以自定义AI化身，加入您的标志，并应用品牌颜色，以在所有营销内容中保持一致的视觉体验。
是什么让HeyGen成为有效的全渠道视频生成器？
HeyGen是一个有效的全渠道视频生成器，因为它简化了视频制作过程，使您能够快速从文本创建高质量的视频。凭借多语言支持和纵横比调整等功能，HeyGen帮助您在各种平台上接触更广泛的受众。
HeyGen能为我的视频提供AI配音吗？
当然可以，HeyGen的AI视频生成器包括先进的配音生成功能，使您能够直接从脚本创建引人入胜的音频。这个无缝的从文本到视频的过程简化了您的整体视频制作，确保所有创意内容的专业音效。