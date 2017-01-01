石油和天然气视频制作工具：推动您的行业故事讲述

通过文本到视频加速培训和营销内容的创建，将复杂的石油和天然气主题转化为清晰、引人入胜的视觉故事。

为一家石油和天然气公司创建一个引人入胜的60秒营销视频，讲述品牌故事，目标是潜在投资者和行业合作伙伴。视觉风格应简洁专业，利用精美的模板和场景展示创新和负责任的能源开发。一个自信的AI化身将传达关键信息，并通过专业的配音生成创造出鼓舞人心的叙述。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个简洁的90秒动画解释视频，简化复杂的钻井过程，面向新员工和非技术利益相关者。视觉风格应采用清晰的插图图形和最少的文字，信息性语气由自动生成的清晰字幕/说明支持，使技术细节通过HeyGen的从脚本到视频功能变得易于理解和引人入胜。
示例提示词2
制作一个吸引人的30秒社交媒体视频，旨在广泛的客户参与，重点是快速的行业见解或公司更新。视觉美学应明亮现代，特色是一个富有表现力的AI化身直接传达信息，使用纵横比调整和导出优化适用于各种平台，配有充满活力的背景音乐和清晰的视觉文字。
示例提示词3
构建一个引人注目的45秒内部沟通视频，作为即将到来的现场团队安全培训计划的预告片。视觉和音频风格应严肃但鼓舞人心，强调通过专业模板和场景的人身安全的重要性。清晰、富有同情心的配音生成将强调准备和团队合作的信息，有效地准备员工。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

石油和天然气视频制作工具的工作原理

使用AI驱动的工具轻松创建引人入胜的石油和天然气解释、营销或培训视频，从脚本到屏幕简化制作。

1
Step 1
创建您的脚本和内容
首先概述您视频的信息。利用文本到视频功能，通过粘贴您的脚本，立即将您的技术文档或培训材料转换为动态视频叙述。这为清晰的行业故事讲述奠定了基础。
2
Step 2
选择您的视觉元素
通过专业视觉效果增强您的信息。从一系列可定制的模板中选择，或整合引人入胜的元素，如3D动画。您还可以加入AI化身，以引人入胜的方式呈现信息，使复杂主题栩栩如生。
3
Step 3
添加配音和品牌
通过专业的旁白和视觉一致性提升您的视频。使用配音生成添加清晰、自然的音频，解释复杂的过程。此外，应用品牌控制以包含您的标志和企业颜色，确保一致的品牌故事。
4
Step 4
导出并分享您的视频
一旦您的视频完成，准备好进行分发。轻松导出最终的高质量动画解释视频，以适应不同社交媒体平台或培训计划的各种纵横比，有效地覆盖全球观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作有影响力的营销和宣传视频

.

快速生成引人注目的营销视频、品牌故事和社交媒体内容，以增强品牌知名度和客户参与。

background image

常见问题

HeyGen如何增强石油和天然气行业的创意营销视频？

HeyGen通过其AI化身和文本到视频功能，赋予创建高度吸引人的营销视频和引人入胜的品牌故事的能力。这使公司能够快速制作高质量的社交媒体视频、演示文稿和客户参与内容，使行业故事讲述更易于接触和更具影响力。

HeyGen如何协助创建石油和天然气操作的技术文档和安全培训视频？

HeyGen通过利用AI化身和高效的文本到视频生成，简化了技术文档视频和关键安全培训计划的制作。这确保了复杂钻井过程、操作程序和安全协议的清晰、一致的沟通，并集成了配音生成和字幕。

AI化身在HeyGen中如何在石油和天然气行业内容制作中发挥作用？

HeyGen中的AI化身提供了专业和一致的屏幕呈现，非常适合行业故事讲述、培训计划和营销活动，而无需传统拍摄。它们能够快速开发动画解释视频和演示文稿，显著提升客户参与和知识传递。

HeyGen能否帮助石油和天然气公司在各种视频中保持品牌一致性？

是的，HeyGen提供强大的品牌控制，允许用户将公司的标志和特定品牌颜色无缝集成到所有视频内容中。这确保了每个营销视频和品牌故事都保持一致和真实的视觉身份，加强了您品牌在所有平台上的存在。