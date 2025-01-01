高质量远程录制的离线视频制作工具

使用我们的AI虚拟形象将您的远程录制转化为引人入胜的内容，非常适合社交媒体视频和客户推荐。

创建一个动态的60秒教程视频，目标是小企业主，展示HeyGen的"AI视频生成器"如何让他们轻松制作"专业视频"。视觉上，这个视频应采用简洁、极简的设计，配以流畅的过渡效果和充满活力、激励人心的音轨，突出"AI虚拟形象"的无缝集成，使脚本生动呈现，无需摄像机。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个吸引人的45秒宣传视频，目标是社交媒体营销人员，展示使用HeyGen进行"在线视频编辑"的简单性，快速创建适合病毒传播的"社交媒体视频"。视觉风格应鲜艳且节奏快，配有动画文字覆盖和流行、欢快的音轨，强调"从脚本到视频"功能如何在几分钟内将书面内容转化为引人入胜的视觉效果。
示例提示词2
开发一个简洁的1分钟解释视频，专为销售和营销专业人士量身定制，展示HeyGen作为"远程视频录制软件"的能力，轻松收集引人注目的"客户推荐"。视觉美学应干净且专业，专注于界面的清晰演示，配以自信、信息丰富的旁白和柔和的背景音乐，强调添加"字幕/说明"的简便性和影响力。
示例提示词3
为数字营销机构和自由职业者制作一个有见地的90秒演示视频，突出HeyGen的"热门模板"如何简化多样化"视频营销"活动的创建。视觉呈现应时尚现代，展示各种预设计的场景和风格，配以信息丰富、专业的音乐曲目，强化其广泛的"模板和场景"库所提供的多功能性和效率。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

离线视频制作工具的工作原理

使用我们的离线视频制作工具从任何地方创建专业视频。结合远程录制、AI编辑和智能工具，打造高质量、有影响力的内容。

1
Step 1
选择一个模板
从热门模板中选择或从头开始，轻松启动您的项目，为您的视频提供坚实的基础。
2
Step 2
生成您的视频
使用AI虚拟形象即时将您的脚本生动呈现，创建引人入胜的内容，无需复杂的录制设置。
3
Step 3
通过编辑增强
利用AI驱动的编辑工具来完善您的视频，轻松添加文本、音乐和场景过渡等元素，打造精美外观。
4
Step 4
导出您的作品
通过轻松调整纵横比并以高质量导出，制作适合任何平台的专业视频，确保您的信息有效传达给观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

使用引人入胜的AI视频展示客户成功案例

将客户推荐转化为引人入胜的视频叙述，为您的品牌建立信任和信誉。

常见问题

HeyGen如何简化专业视频的制作？

HeyGen作为一个直观的AI视频生成器，允许用户使用AI虚拟形象和先进的文本到视频功能从脚本创建专业视频。其AI驱动的编辑工具简化了制作过程，使每个人都能轻松上手。

HeyGen可以用于全面的在线视频编辑和远程录制吗？

是的，HeyGen提供强大的在线视频编辑功能以及远程录制能力。用户可以高效生成字幕，创建高质量的音频和视频录制，并在平台内无缝管理他们的项目。

HeyGen提供哪些功能来增强视频内容和品牌？

HeyGen提供自动字幕生成和多种热门模板等关键功能来增强视频内容。用户还可以应用品牌控制，确保他们的专业视频与品牌形象完美契合。

HeyGen是否易于生成不同类型的营销视频？

HeyGen具有用户友好的拖放界面，使得制作各种专业营销视频变得简单。这包括引人入胜的社交媒体视频、有效的视频营销活动和引人注目的客户推荐。