办公室政策视频制作器：轻松制作培训和人力资源视频
简化新员工和团队的政策沟通。使用强大的文本转视频AI从脚本生成专业培训视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段简洁的60秒说明视频，为所有员工阐明新的混合工作政策，使用简洁的动画图形和专业的配音，通过HeyGen的文本转视频功能高效生成。
制作一段动态的30秒培训视频，为现有员工设计，作为数据隐私最佳实践的快速复习，采用生动的视觉风格和权威的声音，利用HeyGen的模板和场景快速开发。
设计一段直接的40秒办公室政策视频，向全体员工宣布即将更新的安全协议，采用清晰的企业视觉美学，并通过HeyGen自动生成字幕/说明，确保完全可访问性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化专业说明视频的制作？
HeyGen强大的AI视频制作器使用户能够轻松地从文本中制作引人入胜的说明视频。通过利用先进的文本转视频技术和逼真的AI化身，您可以将脚本转化为高质量的视频内容，而无需复杂的制作技能。
HeyGen是否提供用于制作公司政策或培训视频的模板？
是的，HeyGen提供多种专业视频模板，包括公司政策视频模板等专业选项。这些模板简化了制作引人入胜的办公室政策视频和有效培训视频的过程，适用于您的新员工。
HeyGen为品牌视频提供哪些定制选项？
HeyGen提供强大的品牌控制，确保您的视频与公司形象完美契合，允许您添加标志和自定义颜色。您还可以利用我们丰富的媒体库和直观的拖放界面进一步个性化您的视频内容。
HeyGen能否协助完成视频生成的全过程，包括配音和字幕？
当然，HeyGen专为端到端视频生成而设计，提供所有必要工具。您可以轻松地从脚本中生成自然的配音，并自动添加准确的字幕/说明，以增强可访问性和观众参与度。