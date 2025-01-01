办公室导览视频制作工具简化员工培训
通过创建引人入胜的内部沟通视频，利用惊艳的AI化身，革新您的员工入职和培训。
114/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
设计一个充满活力的45秒视频，展示公司独特的文化和价值观，面向潜在候选人，作为引人入胜的培训视频制作工具，用于入职前培训。目标是采用充满活力、现代的视觉和音频风格，并配以激励人心的背景音乐。使用HeyGen的语音生成功能，提供引人入胜的叙述。
示例提示词2
开发一个全面的2分钟内部沟通视频，面向现有团队，旨在简化新软件更新或流程的培训，确保清晰易懂。视觉风格应高度图解且简洁，目标是跨部门的技术人员，HeyGen的字幕/说明文字应显著显示，以优化信息保留。
示例提示词3
制作一个简洁的30秒视频通知，告知所有员工紧急政策更新，要求直接且不拖泥带水的视觉和音频风格。这个快速视频制作解决方案应有效传达信息给广泛的内部观众，利用HeyGen的从脚本到视频功能实现快速内容创建。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何利用AI创建培训视频？
HeyGen利用先进的AI功能和AI化身，将脚本转化为视频，实现专业培训视频的快速制作，无需复杂的编辑技能。
HeyGen能否协助制作引人入胜的办公室导览视频？
当然可以。HeyGen提供多种视频模板和自定义选项，包括品牌控制，以制作引人入胜的办公室导览视频，有效传达您的公司文化。
HeyGen在视频可访问性方面提供了哪些技术能力？
HeyGen提供强大的技术功能，如自动字幕/说明文字和语音生成，确保您的视频对更广泛的观众可访问。其直观的拖放功能也简化了所有用户的内容创建。
使用HeyGen生成内部沟通视频需要多长时间？
HeyGen简化了视频制作过程，允许您快速从脚本生成内部沟通视频，利用其强大的从文本到视频功能，大大简化了信息共享和培训。