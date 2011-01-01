广告视频制作者：轻松创建引人入胜的视频广告
制作引人注目的广告，提升转化率。利用AI虚拟形象在几分钟内让您的促销活动栩栩如生。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个干净、专业的45秒教学视频，面向内容创作者和数字代理，展示制作高质量视频广告的简单性。美学风格应明亮且用户友好，配有清晰、清晰的旁白引导观众完成整个过程，伴随柔和的环境音乐。强调利用HeyGen的多样化模板和场景，通过AI快速生成内容，将复杂的想法转化为令人惊叹的视频广告。
制作一个充满活力的60秒产品视频，针对电子商务企业和产品广告商，专注于特定产品发布。视觉风格必须光滑且高度抛光，展示令人惊叹的产品镜头和动态过渡，配以有力、现代的音乐背景。此视频应展示HeyGen的从脚本到视频的功能如何让您轻松创建吸引注意力并推动销售的视频广告。
开发一个鼓舞人心的30秒宣传视频，面向有抱负的企业家和营销初学者，展示成为视频广告制作者的可及性。视觉方法应鼓励且简单明了，使用温暖的色调和友好、鼓励的旁白，配以振奋人心的背景音乐。展示如何轻松从HeyGen的广泛媒体库/库存支持中添加媒体，以增强您的故事讲述并制作有影响力的视频广告。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助内容创作者制作有效的视频广告？
HeyGen是一款强大的AI视频广告制作工具，能够帮助内容创作者和市场营销人员快速制作引人入胜的视频广告。我们的平台利用先进的AI虚拟形象和直观的拖放编辑器简化创作过程，使任何活动的视频广告制作变得简单。
HeyGen有哪些功能使其成为社交媒体高效的视频广告制作工具？
HeyGen提供了一套强大的功能，包括可定制的视频模板、简单的拖放编辑器，以及通过AI生成脚本和配音的能力。这使用户能够轻松创建优化的社交媒体广告视频以及其他平台的内容。
HeyGen能否支持多样化的视频广告格式，如UGC视频广告或产品视频？
当然可以，HeyGen旨在帮助您为各种需求创建视频广告，从动态的产品视频演示到真实的UGC视频广告。通过AI虚拟形象和灵活的编辑选项，您可以定制内容以引起观众共鸣，并包含强有力的行动号召元素。
HeyGen的AI功能如何提升我的广告视频制作体验？
HeyGen利用尖端AI将脚本转化为专业的视频广告，配有逼真的AI虚拟形象和自动配音，使其成为强大的AI视频广告制作工具。这使您能够快速制作高质量的视频，以优化任何营销广告视频制作活动的编辑工作流程。