Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个60秒的新员工培训视频，重点介绍基本的公司入职程序。采用友好和支持性的视觉美学，配以清晰的分步骤视觉效果，并确保所有关键信息通过自动字幕/说明文字得到强化。音频应为温暖、鼓励的配音，引导观众完成初始步骤。
为普通员工制作一个30秒的安全视频，强调在危险环境中正确使用个人防护装备的重要性。视觉风格必须直接且有冲击力，使用强烈的色彩和清晰的演示，同时由AI化身以严肃和权威的语气传达关键信息。使用HeyGen的AI化身确保一致的传达效果。
为在线社区开发一个45秒的社交媒体品牌视频，宣布即将举行的虚拟活动。视觉风格应充满活力，结合动态过渡和欢快的背景音乐，由HeyGen的魅力AI化身以对话和热情的方式发出邀请。利用HeyGen的从脚本到视频功能快速起草引人入胜的公告。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何创造性地提升我的解说视频或培训内容？
HeyGen允许您使用逼真的AI化身和AI语音生成功能，将脚本转化为引人入胜的解说视频和培训内容。您可以利用多种模板并自定义场景，以有效传达您的信息。
HeyGen为何适合没有视频编辑经验的用户使用？
HeyGen是一款直观的AI视频制作工具，设计了拖放式编辑器，不需要任何视频编辑经验。其用户友好的界面让您可以快速生成专业视频，简化您的内容创作过程。
HeyGen能否将AI化身和配音整合到动态安全视频中？
当然可以，HeyGen通过使用逼真的AI化身和强大的AI语音生成器为引人注目的配音，帮助您创建有影响力的安全视频。您还可以添加自动字幕/说明文字，以确保所有观众的清晰沟通和可访问性。
HeyGen如何支持专业培训视频的品牌化和多语言需求？
HeyGen通过可定制的模板和标志集成，帮助企业在培训视频中保持强大的品牌形象。此外，其先进的多语言支持确保您的培训内容对全球多元化的观众来说既可访问又有效。