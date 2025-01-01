职业学习系统视频制作工具用于电子学习
通过AI虚拟形象创建动态教学内容，提升企业培训和员工知识保留。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为企业培训师和中小企业开发一个45秒的微学习视频，旨在增强员工对复杂技术主题的知识保留。视频应具有动态和简洁的视觉风格，配以充满活力的旁白，屏幕文本突出关键点。展示HeyGen的字幕功能如何在视频培训模块中最大化可访问性和理解力。
为教学设计师和电子学习内容创作者制作一个90秒的教学视频，详细介绍如何将新模块集成到现有学习管理系统中。视频应采用信息丰富且简洁的视觉风格，模块化设计，配以中立、权威的旁白。突出HeyGen的语音生成功能如何为多样化的电子学习内容提供一致的音频。
为企业领导和培训部门负责人制作一个2分钟的宣传视频，展示AI视频制作工具如何革新企业培训。视觉呈现应精致且引人入胜，利用高质量的素材库并保持一致的品牌形象。展示HeyGen的媒体库支持如何快速开发专业的品牌视频，实现端到端视频生成。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化电子学习AI视频的创建？
HeyGen作为一个直观的AI视频制作工具，允许用户高效生成引人入胜的电子学习内容。您可以使用逼真的AI虚拟形象和AI驱动的语音将文本转化为视频，大大简化视频培训的制作过程。
HeyGen提供哪些技术功能以快速开发视频培训？
HeyGen为用户提供强大的文本转视频功能，轻松将脚本转换为专业的视频培训模块。其平台包括预设计的模板和场景、自动语音生成以及全面的品牌控制，确保所有教学内容的一致性。
HeyGen能否将自定义品牌集成到职业学习系统中？
当然可以。HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您将公司的标志、颜色和字体直接集成到职业学习系统的视频内容中。这确保了所有AI虚拟形象主导的培训模块具有一致且专业的外观。
如何导出和分享使用HeyGen创建的视频培训内容？
HeyGen允许您轻松导出适合不同平台的各种纵横比的视频培训内容。该平台还会自动生成字幕，增强可访问性，使您的内容更具包容性。