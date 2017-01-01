自动化潜在客户参与的培育序列视频制作工具
通过自动化、个性化视频提升客户参与度，将销售线索转化为忠实客户。利用HeyGen的AI化身简化您的策略。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为正在评估软件解决方案的潜在客户开发一个简洁的45秒解释视频，展示关键功能，配以清晰的动画视觉效果和自信、信息丰富的旁白。利用HeyGen的文本转视频功能确保信息传达准确，借助专业模板和场景快速传达产品价值，并将其整合到您的视频营销自动化中。
为在销售漏斗中停滞的潜在客户设计一个60秒的重新参与视频，目标是那些需要最后推动或澄清的人。视频应使用媒体库中的动态素材，突出成功案例，配以鼓舞人心的音频风格，并显著显示字幕/说明文字，以增强可访问性和客户参与度，适用于您的后续电子邮件活动。
为新转化的客户制作一个欢迎的30秒入职视频，使用生动的模板和场景来强化品牌元素。视觉风格应明亮积极，配以热情的旁白，并通过调整纵横比和导出优化以适应各种平台，最终提高AI视频创作效率。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何促进个性化视频的AI视频创作？
HeyGen为用户提供先进的AI视频创作工具，让您能够生成高度个性化的视频。利用我们的AI化身和强大的文本转视频功能，打造独特内容，专为个体接收者参与和有效的潜在客户培育策略量身定制。
HeyGen能否帮助快速创建引人入胜的解释视频？
当然可以，HeyGen通过直观的视频编辑工具和丰富的模板简化了专业解释视频的制作过程。您可以轻松整合品牌元素以保持一致性，并在没有丰富经验的情况下制作高质量视频。
HeyGen在视频营销自动化中扮演什么角色？
HeyGen是理想的培育序列视频制作工具，能够实现无缝的视频营销自动化，增强您的潜在客户培育策略。通过生成动态、可扩展的视频内容，HeyGen帮助您在客户旅程中更有效地与客户互动。
如何确保我的HeyGen视频中的品牌一致性？
HeyGen提供全面的品牌控制，确保所有视频内容的品牌一致性。轻松将您的标志、特定颜色和其他品牌元素应用于模板，确保每个视频都与您的品牌形象完美契合。