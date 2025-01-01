制作一段引人入胜的45秒“生活中的一天”视频，展示一位敬业护士的日常工作，旨在激励未来的护理学生选择这一职业。视觉风格应明亮乐观，展现真实的互动和护理工作的多样性，配以HeyGen生成的鼓舞人心且清晰的旁白，表达护士的热情和影响力。此视频旨在通过“护理视频”讲述一个引人入胜的故事，照亮成为护士的回报之旅。

