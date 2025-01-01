构思一个高影响力的30秒警报视频，目标是技术精通的年轻专业人士，宣布一次重要的软件升级，利用HeyGen的能力作为首屈一指的“通知视频制作工具”。视觉叙事应以尖端图形和快速过渡展开，配以充满活力的电子配乐和清晰有力的AI声音。无缝整合HeyGen的“从脚本到视频”功能以实现动态对话，并选择一个富有表现力的“AI化身”来个性化公告，确保“引人入胜的视频”体验。

生成视频