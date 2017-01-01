非营利视频制作工具：轻松创建有影响力的故事
通过引人入胜的视频赋能您的事业。利用AI驱动的从脚本到视频功能轻松讲述您的故事，吸引更多捐赠者。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个简洁的45秒视频，解释您非营利组织的核心使命和影响，目标是公众和潜在的新志愿者。采用干净、专业的视觉风格，配以易于理解的图形和关键统计数据，通过HeyGen的从脚本到视频功能快速将您的叙述转化为引人入胜的视频内容，利用可用的媒体库/库存支持相关图像。
制作一个动态的30秒宣传视频，用于即将到来的活动或活动，专为社交媒体观众打造。视觉和音频风格应轻快且引人注目，具有快速剪辑、鲜艳的色彩和明确的行动号召。利用HeyGen的模板和场景来简化制作，并确保为各种平台进行最佳的纵横比调整和导出，使您的宣传脱颖而出。
想象一个90秒的视频，旨在招募新志愿者，目标是包括学生和退休人员在内的多元化观众。视觉风格应具有吸引力和社区导向，展示志愿者的行动，采用友好、对话式的语气。利用HeyGen的AI虚拟形象展示多元化的代言人并生成引人入胜的旁白，通过真实的视频创作展示志愿者努力的实际影响。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化非营利视频创作以实现有影响力的叙事？
HeyGen使非营利组织能够轻松制作引人入胜的视频内容。我们的平台提供直观的工具，将脚本转化为引人入胜的视频，使强大的叙事无需广泛的技术专长即可实现。这使得组织能够与观众深度连接，有效传达他们的使命。
HeyGen提供哪些AI编辑工具来制作引人入胜的筹款视频？
HeyGen提供先进的AI编辑工具，如AI虚拟形象和逼真的配音生成，以增强筹款视频。非营利组织可以利用这些功能，以及库存视频和动态模板，制作高质量、具有说服力的宣传片，与潜在捐赠者产生共鸣。这简化了有影响力的筹款视频的制作。
HeyGen能否帮助非营利组织为社交媒体和演示生成多样化的视频内容？
当然可以，HeyGen使非营利组织能够制作适合各种平台的多功能视频内容。轻松创建适合社交媒体的引人入胜的短视频或全面的演示，利用纵横比调整和可定制的品牌控制等功能。这确保了您的信息在所有渠道上都具有影响力和视觉一致性。
HeyGen如何通过模板帮助非营利组织快速创建专业外观的视频？
HeyGen提供了一个全面的专业模板库和拖放编辑界面，使非营利组织能够快速创建精美的视频。通过文本转语音和字幕等功能，组织可以快速制作看起来和听起来都很专业的高质量视频内容。这种效率帮助非营利组织最大化他们的宣传和影响力。