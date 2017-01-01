非营利视频生成器：提升意识与筹款

生成无限高质量的视频，用于宣传活动和筹款，利用强大的从脚本到视频功能，无需技术技能。

制作一个45秒的引人注目的视频，用于面向公众和潜在捐赠者的宣传活动，采用振奋人心和充满希望的视觉风格，并配以激励人心的背景音乐。这个视频应讲述一个有力的影响故事，鼓励观众了解更多关于我们事业的信息。利用HeyGen的配音生成功能，传达清晰且情感共鸣的信息，确保叙述引人入胜且信息丰富。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个60秒的筹款视频，旨在吸引企业赞助商和主要捐赠者，采用真诚、专业和纪录片风格的视觉美学，展示我们工作的实际成果。音频应富有情感且真实，包含见证或直接呼吁。使用HeyGen的AI虚拟形象，由虚拟代表传达个性化且有影响力的呼吁，加强观众联系并增加关键筹款活动的参与度。
示例提示词2
制作一个简洁的30秒非营利视频，面向新支持者和志愿者，清晰解释我们的使命和具体项目，采用引人入胜的信息图表驱动的视觉风格和轻松愉快的信息性旁白。这个视频应使复杂信息变得易于理解和激励人心，以创造有影响力的视频。利用HeyGen的从脚本到视频的功能，快速将我们的关键信息转化为动态视觉内容，使我们的使命易于理解和分享。
示例提示词3
制作一个视觉上引人注目的15秒视频，优化用于社交媒体分享，目标是年轻群体，以推动快速行动或提高意识。视觉风格应快速且现代，配以流行的音频。使用HeyGen的模板和场景快速组装这个充满活力的作品，确保在各个平台上最大化影响力和传播我们的信息。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

非营利视频生成器的工作原理

轻松创建引人入胜的筹款和宣传视频，通过AI将您的信息转化为高质量内容，无需技术技能。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先将您的详细脚本粘贴或输入到文本编辑器中。我们的从脚本到视频功能会立即将您的文字转换为动态视觉场景，形成您有影响力视频的核心。
2
Step 2
选择视觉效果和品牌
从丰富的专业模板和场景中选择，以视觉上与您的活动信息保持一致。自定义颜色和字体等元素，并无缝添加您组织的标志以保持品牌一致性。
3
Step 3
添加媒体和旁白
通过选择我们广泛的媒体库/库存支持或上传您自己的图像和视频剪辑来增强视频的叙述。通过专业配音和自动生成的字幕进一步吸引您的观众。
4
Step 4
导出和分发
利用纵横比调整和导出功能完成您的创作，确保您的视频在各种平台上完美优化。将您精心制作的高质量视频分享至所有渠道，以推动对您使命的更多参与和支持。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

分享有影响力的受益者故事

.

制作引人入胜的视频故事，展示受益者以展示您非营利组织的影响力，建立信任并激励更多支持和捐赠。

background image

常见问题

非营利组织如何利用HeyGen进行引人入胜的视频叙事？

HeyGen通过AI生成的视频赋予非营利组织制作有影响力的视频叙事的能力，提供AI虚拟形象、定制图形和动态动画。这使得能够创建与观众深刻共鸣的电影视觉效果，用于宣传活动和增加参与度。

是什么让HeyGen成为非营利组织理想的AI视频生成器？

HeyGen简化了视频制作，使其成为非营利组织理想的AI视频生成器，即使没有技术技能。我们的从文本到视频生成器和拖放编辑功能使得高质量视频的成本效益制作成为可能，用于筹款和宣传活动。

HeyGen能否帮助非营利组织提升社交媒体的参与度？

当然可以，HeyGen通过促进动态宣传活动和筹款视频的创建，帮助非营利组织提升参与度。您可以轻松添加字幕并以各种纵横比导出，以便在所有社交媒体平台上无缝分享。

非营利视频制作工具可以用HeyGen创建哪些类型的视频？

作为一个全面的非营利视频制作工具，HeyGen允许您快速制作多样化的内容，从引人注目的筹款视频到有影响力的宣传活动。利用我们广泛的视频模板、AI编辑工具和丰富的媒体库，有效定制视频内容。