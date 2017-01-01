用我们的非营利宣传视频制作工具赋能您的事业

快速创建有影响力的筹款视频，使用专业模板和场景吸引支持并推动您的使命。

制作一个引人入胜的1分钟非营利组织宣传视频，使用AI化身清晰地向潜在捐赠者和志愿者解释您组织的使命和影响。视觉风格应简洁专业，使用直接且鼓舞人心的旁白来突出关键成就。重点展示您的非营利宣传视频制作工具如何借助先进的AI化身有效表达复杂理念。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一个45秒的筹款视频，针对个人捐赠者，讲述一个成功故事，展示他们捐款的直接影响。视觉和音频风格应真挚感人，采用真实的影像和富有同情心的声音。利用从脚本到视频的功能，将您的书面呼吁无缝转换为强大的视觉故事，优化情感连接。
示例提示词2
制作一个充满活力的60秒志愿者招募视频，旨在吸引年轻专业人士加入您的事业。采用充满活力的视觉风格，快速剪辑和振奋人心的配乐，配以热情洋溢的旁白。利用多样化的模板和场景，快速组装一个动态叙事，展示各种志愿者机会和积极的社区精神，使创建有影响力的志愿者招募视频变得简单。
示例提示词3
设计一个简洁的30秒社交媒体营销宣传视频，面向广泛的在线观众，突出特定活动或即将到来的事件。视觉美学应明亮现代，配以轻快的背景音乐和清晰的屏幕文字。通过集成自动字幕/说明，确保即使在无声观看时也能有效传达您的信息，以实现最大程度的可访问性和参与度。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

非营利宣传视频制作工具的工作原理

使用我们直观的视频编辑器和AI工具，轻松创建引人入胜的非营利视频，分享您的使命并激发行动。

1
Step 1
选择您的起点
从多样化的专业设计非营利视频模板库中选择，使用我们的模板和场景功能立即启动您的项目。
2
Step 2
用AI打造您的信息
通过利用先进的旁白生成技术，将您的脚本变为自然流畅的音频，确保您的信息被清晰专业地传达。
3
Step 3
添加专业品牌
通过AI辅助字幕自动生成准确的字幕/说明，提升可访问性和影响力，适用于您所有的视频内容。
4
Step 4
导出并扩大您的事业
利用灵活的纵横比调整和导出功能，为任何平台准备您的最终筹款视频，让您广泛分享有影响力的信息。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

激励您的观众并推动支持

.

制作强大而富有激励性的视频，讲述您的非营利组织的故事，激发行动并增加捐赠者的参与。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助非营利组织高效创建宣传视频？

HeyGen作为一个先进的AI视频生成器，允许非营利组织使用AI化身、旁白生成和现成的非营利视频模板，将脚本转化为引人入胜的宣传视频。这一简化流程有助于有效推动捐赠和提高意识。

HeyGen能否简化筹款活动的视频编辑过程？

是的，HeyGen具有直观的拖放编辑功能，即使是没有丰富经验的用户也能轻松使用。非营利组织可以利用我们的视频模板和素材库，快速制作出高质量的筹款视频，脱颖而出。

HeyGen可以生成哪些特定的非营利内容？

HeyGen使组织能够创建多样化的非营利视频，包括引人入胜的筹款视频、有影响力的志愿者招募视频，以及适合社交媒体营销的互动内容。我们的平台帮助您清晰专业地传达使命。

HeyGen是否提供工具以提高非营利视频的可访问性？

当然。HeyGen支持AI辅助字幕和说明，确保您的信息对更广泛的观众可访问。此外，我们的纵横比调整功能允许您优化视频以适应各种平台，扩大您的影响力。