非营利宣传生成器：快速创建引人入胜的视频
使用强大的从脚本到视频功能，快速为您的非营利营销活动创建自定义视频内容。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的动态视频，面向非营利筹款人和社交媒体经理，展示如何快速在“社交媒体”上启动“筹款活动”使用HeyGen。视觉风格应引人入胜且节奏快速，快速切换与活动相关的吸引人视觉效果，唤起紧迫感和希望。音频将包括紧迫而鼓舞人心的旁白，配以振奋人心的音乐。强调使用“模板和场景”快速创建的速度，以及个性化“旁白生成”对潜在捐赠者的即时“捐赠呼吁”的影响。
制作一个1分30秒的视频，面向非营利组织的传播总监和品牌团队，展示HeyGen如何确保在各种“非营利营销活动”中保持一致的“品牌控制”。视觉风格应精致专业，展示一致品牌应用于各种视频类型的例子，可能使用相同的“AI虚拟形象”搭配不同的脚本以展示多样性。音频将有自信、信息丰富的旁白讨论品牌一致性，配以精致、低调的背景音乐，强调“媒体库/素材支持”如何帮助保持视觉识别，同时“创建自定义视频内容”。
设计一个2分钟的教学视频，面向HeyGen新用户、非营利教育者和志愿者协调员，提供关于利用“生成式AI解决方案”创建引人入胜的“非营利视频”的简明教程。视觉风格应清晰、逐步展示，包含UI覆盖，展示平台功能的易用性。音频将配有友好、指导性的“文本到语音”旁白，引导用户完成整个过程，背景音乐应轻松且有帮助。教程应特别关注高效生成教育内容，以及“字幕/说明文字”如何增强多样化观众的可访问性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化非营利营销活动的视频制作？
HeyGen作为一个强大的“非营利宣传生成器”，允许组织快速制作高质量的“非营利营销活动”视频。我们的平台利用“AI视频生成器”技术，并提供“视频模板”，帮助您从简单的脚本高效地“创建自定义视频内容”。
HeyGen能为我们的非营利视频生成真实的AI虚拟形象和旁白吗？
是的，HeyGen提供先进的功能，使用“AI虚拟形象”技术和自然音质的“旁白生成”来创建引人入胜的“非营利视频”。您可以通过我们强大的“文本到语音”功能将文字转化为语音，用多样化的AI主持人将您的信息生动呈现。这使得HeyGen成为一个有效的“非营利视频制作工具”。
HeyGen中有哪些品牌控制功能可以确保我们非营利组织的视觉识别？
HeyGen提供强大的“品牌控制”功能，使非营利组织能够在所有视频中保持其独特的视觉识别。您可以轻松整合您的标志、特定颜色和字体，以确保符合您组织的品牌指南。这使得HeyGen成为您沟通需求的全面“视频编辑器”。
HeyGen如何帮助非营利组织创建引人入胜的社交媒体内容并确保可访问性？
HeyGen非常适合制作引人入胜的“社交媒体”内容，帮助非营利组织在“筹款活动”和“捐赠呼吁”中接触更广泛的观众。我们的平台包括自动字幕和说明文字，增强了所有观众的可访问性和参与度。您还可以利用“从脚本到视频”功能快速生成适合各种平台的内容。