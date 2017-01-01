用非营利外展视频制作工具赋能您的事业

使用AI文本转视频制作引人入胜的高质量非营利视频，轻松提升您的筹款活动并分享有影响力的故事。

制作一个引人入胜的60秒视频，面向潜在捐赠者和公众，展示您的非营利组织最新社区项目的直接影响。视觉风格应积极向上，类似纪录片，展示受益于您工作的真实人物，并配以鼓舞人心的背景音乐。利用HeyGen的“语音生成”功能，提供清晰、富有同情心的旁白，真正将这些有影响力的故事呈现出来。

示例提示词1
为您的社交媒体粉丝开发一个充满活力的30秒筹款呼吁，旨在最大限度地提高社交媒体分享。视觉美学应动态且充满活力，使用明亮、引人注目的颜色和快速剪辑，并配以朗朗上口的欢快背景音乐。确保所有关键信息通过HeyGen的“字幕/说明”功能在屏幕上得到强化，即使在无声观看时也能清晰传达行动号召。
示例提示词2
制作一个信息丰富的1分钟教程视频，演示其他非营利组织如何轻松使用AI视频工具创建高质量的外展内容。此视频的目标受众是非营利组织的领导者和营销团队，采用干净、专业的视觉风格，将屏幕捕获演示与精美的组织镜头相结合，并配以中性但引人入胜的声音。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，将您的教学脚本高效转化为简洁、专业的视频。
示例提示词3
创建一个感人的90秒影响报告视频，面向资助基金会和主要捐赠者，展示您的工作带来的成功故事和转变。视觉叙事应富有同情心和真实性，使用访谈风格的片段和真实世界的镜头，并配以柔和、反思的背景音乐。通过利用HeyGen的“模板和场景”来有效地构建您的有影响力的故事，加快这些高质量非营利视频的专业外观和感觉。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

非营利外展视频制作工具的工作原理

轻松为您的非营利组织创建有影响力的外展视频。利用AI视频工具讲述您的故事，吸引捐赠者，并扩大您的使命。

1
Step 1
选择模板或从脚本开始
首先从为非营利组织设计的多种专业视频模板中选择，或通过粘贴您的脚本快速生成文本转视频。
2
Step 2
定制您的视觉效果和品牌
使用您组织的品牌控制个性化您的视频，包括标志和颜色。通过综合媒体库中的元素增强您的信息。
3
Step 3
添加引人入胜的旁白和化身
从文本生成专业的旁白，或选择AI化身来传达您的信息，确保您的有影响力故事得到清晰而有力的呈现。
4
Step 4
导出并分享您的影响
完成您的非营利视频，并以适合社交媒体分享的各种纵横比导出。制作高质量的非营利视频，准备好接触您的观众并推动筹款活动。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出有影响力的受益者故事

有效分享受益者的真实成功故事，以展示影响力并与您的社区建立信任。

常见问题

AI视频工具如何帮助我的非营利组织创建引人入胜的外展视频？

HeyGen的AI视频工具使非营利组织能够快速将脚本转化为引人入胜的非营利视频。利用文本转视频和AI编辑工具等功能，简化您的制作流程，创建高质量的非营利视频，用于有影响力的故事和筹款活动。

HeyGen是否简化了非营利组织的视频编辑过程？

是的，HeyGen提供直观的拖放编辑和多种视频模板，使任何非营利组织都能轻松创建专业内容。您可以快速添加旁白、字幕，并利用我们的素材库，无需丰富的视频编辑经验。

HeyGen提供哪些高级功能来定制非营利视频？

HeyGen提供强大的功能，如AI化身和高级语音生成，允许您创建个性化信息。您还可以应用品牌控制，如标志和特定颜色，以确保您的非营利视频在社交媒体分享时保持一致、专业的外观。

HeyGen能否帮助非营利组织高效地讲述有影响力的故事？

当然，HeyGen旨在帮助非营利组织以快速和轻松的方式制作强有力的叙述。利用我们的文本转语音功能和多样化的模板，快速制作引人入胜的视频，与您的观众产生共鸣，并支持您的筹款活动。