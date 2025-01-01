非营利组织宣传视频生成器：提升您的影响力

通过个性化视频为筹款活动创造有影响力的故事，并保留更多捐赠者，由AI化身提供支持。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的影响力宣传视频，面向公众，便于社交媒体分享。利用生动的模板和场景展示非营利组织的使命，配以鼓舞人心的视觉效果和振奋人心的配乐，并通过清晰的字幕/说明文字在无声环境中最大化传播。
示例提示词2
制作一个60秒的强大筹款呼吁视频，针对现有捐赠者和潜在的众筹参与者，强调以故事为驱动的视频。叙述应富有情感，通过引人入胜的媒体库/素材支持展示真实世界的影响，直接从脚本使用文本转视频功能制作，确保真诚和引人入胜的语气。
示例提示词3
为潜在志愿者和社区成员生成一个30秒的信息性非营利视频，适合电子邮件营销活动。该视频需要清晰、友好且专业的视觉风格，由一个引人入胜的AI化身解释项目细节，并配有易于理解的字幕/说明文字以实现普遍理解。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

评价

非营利组织宣传视频生成器的工作原理

只需几个步骤即可为您的非营利组织的宣传和意识活动制作引人入胜的专业视频，推动对您使命的更深入参与。

1
Step 1
创建您的故事脚本
首先起草您的信息。利用AI文本转视频功能，将您的脚本瞬间转化为引人入胜的故事驱动视频，为您的宣传奠定基础。
2
Step 2
选择视觉元素和化身
通过选择一个AI化身来呈现您的叙述以增强您的信息。通过应用品牌元素来进一步个性化您的视频，使其与您的非营利组织的身份保持一致，创建个性化视频。
3
Step 3
添加旁白和可访问性
直接从您的脚本生成自然的旁白。通过自动生成的字幕和说明文字确保可访问性，从而提高筹款的参与度。
4
Step 4
导出并分享您的活动
完成您的非营利视频，并以适合不同平台的各种纵横比导出。跨渠道分享您有影响力的视频内容，以支持您的宣传活动。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出受益者和捐赠者的影响

制作强大的AI视频，讲述受影响者的故事，加强捐赠者关系和信任。

常见问题

HeyGen如何帮助我的非营利组织创建有影响力的宣传视频？

HeyGen是一个先进的AI视频生成器，使非营利组织能够快速制作高质量的宣传视频用于宣传活动。您可以使用AI化身和旁白生成将文本转化为引人入胜的视频内容，有效分享您组织的有影响力的故事，而无需大量制作资源。

是什么让HeyGen成为有效的非营利组织宣传视频制作工具？

HeyGen通过其直观的AI文本转视频功能和多样化的模板和场景简化了视频制作过程。这使得非营利组织能够高效生成专业外观的内容，克服资源限制，并通过精心制作的视频信息和自动字幕/说明文字传递引人入胜的叙述。

HeyGen能否为捐赠者沟通生成个性化视频？

当然可以，HeyGen使非营利组织能够创建显著增强捐赠者沟通的个性化视频。利用AI化身和动态文本转视频，您可以制作独特的感谢视频或针对电子邮件营销活动的定向信息，帮助保留更多捐赠者并加强关系。

HeyGen如何确保非营利视频内容的专业质量？

HeyGen提供强大的品牌控制，允许非营利组织整合其标志、特定颜色和音乐以形成统一的品牌形象。通过工作室级内容生成、媒体库支持和精确的纵横比调整等功能，HeyGen帮助为任何平台提升您的视频内容的专业水准。