制作一个引人入胜的60秒筹款视频，通过强有力的故事讲述与潜在和现有捐赠者建立情感联系，展示我们工作的温暖影响。视觉风格应激励人心且具有电影感，突出真实的受益者故事，同时音频配有振奋人心的音乐和真实的见证。利用HeyGen的文本转视频功能，将我们的叙述高效地转化为精美的专业作品，强调那些能激发真正支持的情感视频。

示例提示词1
开发一个紧急的30秒宣传视频，面向广泛的社交媒体受众，特别是年轻群体，快速传达关键信息并推动即时参与。采用动态、具有冲击力的视觉风格，配以明亮、简洁的图形和适合社交媒体营销的欢快、吸引注意的声音设计。利用HeyGen的丰富模板和场景，快速组装引人注目的筹款内容，确保强有力的行动号召，立即引起共鸣。
示例提示词2
为社区成员和志愿者制作一个45秒的振奋人心的视频，庆祝他们的参与并展示我们非营利组织带来的实际变化，从而促进更大的捐赠者参与。视觉美学应真实且具有纪录片风格，展示志愿者行动中的真实镜头和受益者的成长，配以温暖、邀请的音乐。使用HeyGen的语音生成功能，添加专业且真挚的旁白，以工作室级音频提升视频创作过程。
示例提示词3
设计一个直接且有力的15秒视频广告，向目标在线受众推广一个特定的新项目，重点突出其直接利益和明确的行动号召。视觉和音频风格应专业、简洁且极具影响力，优化适用于各种广告平台。结合HeyGen的AI虚拟形象，作为一致的专业代言人，简化专业视频制作，确保该慈善视频的一致品牌信息。
基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

非营利筹款视频生成器的工作原理

通过直观的AI生成器创建引人入胜的筹款视频，增强您的使命影响力和捐赠者参与。

1
Step 1
选择模板或撰写您的脚本
从专业设计的模板库中选择或粘贴您的筹款脚本开始，利用我们的文本转视频功能快速生成初始视觉效果。
2
Step 2
添加AI虚拟形象和视觉效果
通过逼真的AI虚拟形象增强您的视频传达信息，让您的非营利故事栩栩如生，无需演员。
3
Step 3
应用品牌和字幕
通过定制品牌控制加强您的组织身份，并自动生成准确的字幕/说明，以确保您的信息对所有人可访问。
4
Step 4
导出并分享您的视频
利用纵横比调整和导出功能，优化您的筹款视频以便在所有社交媒体营销渠道上无缝分享，完成分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

分享引人入胜的影响故事

利用AI视频创建情感化且真实的故事，展示受益者的影响和捐赠者的成功，激励更多贡献。

常见问题

是什么让HeyGen成为非营利筹款的理想AI视频生成器？

HeyGen的AI视频生成器使非营利组织能够制作情感化的视频用于筹款活动。利用AI虚拟形象和文本转视频功能，打造引人入胜的内容，增强故事讲述和捐赠者参与。

HeyGen有哪些功能使其成为非营利视频创作的经济实惠解决方案？

HeyGen提供一个直观的平台，配有模板和丰富的素材库，使筹款视频的制作经济实惠。其集成的语音生成和自动字幕功能显著简化了视频创作过程。

HeyGen如何支持非营利活动的品牌一致性和更广泛的传播？

HeyGen通过定制品牌控制（如标志和颜色）帮助非营利组织保持强大的品牌一致性。您可以轻松优化视频以适应各种社交媒体营销平台，通过调整纵横比和导出，扩大您的宣传活动。

HeyGen能否使用AI虚拟形象为捐赠者个性化筹款信息？

是的，HeyGen的高级AI虚拟形象可以传递个性化的筹款信息，为您的捐赠者参与工作增添独特且吸引人的元素。结合文本转视频功能，这增强了故事讲述，使专业视频制作变得触手可及。