成为使用HeyGen AI的非营利宣传视频制作人

快速制作引人注目的筹款视频，最大化您的影响力，利用HeyGen的从脚本到视频功能。

为一家专注于环境保护的非营利组织开发一段45秒的宣传视频，目标是吸引潜在捐助者和对可持续发展感兴趣的社区成员。视觉风格应积极向上，类似纪录片，展示组织工作的影响，使用真实的影像和清晰的图形，将其定位为非营利宣传视频制作的优秀范例。使用柔和的背景音乐，配合由HeyGen的配音生成功能生成的清晰且情感共鸣的旁白，确保强烈的情感参与，以激发对其使命的支持。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一段60秒的筹款视频，目标是企业赞助商和高净值个人，展示社会福利慈善机构的实际成果。视觉美学必须专业且流畅，结合有影响力的数据可视化和证言。利用HeyGen的从脚本到视频功能高效生成权威的旁白，引导叙述，并配以鼓舞人心的高雅配乐，使其成为关键筹款视频的经济高效制作解决方案。
示例提示词2
为一项宣传年轻人心理健康支持的活动制作一段30秒的社交媒体营销视频，目标是Instagram和TikTok等平台上的年轻受众。视觉风格应快速、充满活力且现代，利用简短而有力的片段进行有效的视频叙事。整合HeyGen媒体库/库存支持中的动态素材和充满活力的旁白及欢快的音乐，确保活动广泛共鸣。
示例提示词3
想象一段75秒的感人视频，讲述一个转变的个人故事，旨在进行公众宣传和社区发展项目的志愿者招募。视觉呈现应感觉个人且真实，类似采访风格，展示受影响的真实人物。为了确保在各种社交平台上的最佳观看效果，利用HeyGen的纵横比调整和导出功能。富有同情心的旁白，配以柔和的器乐音乐，将增强这种非营利组织AI视频创作的情感联系。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

非营利宣传视频制作的工作原理

通过AI驱动的视频创作轻松制作引人注目的筹款和宣传活动，吸引您的观众并扩大您的信息。

Step 1
粘贴您的脚本
首先将您组织的信息或脚本粘贴到编辑器中。我们的从脚本到视频功能将您的文本转换为动态视频，使创建引人入胜的宣传视频变得简单。
Step 2
选择AI化身
从多样化的AI化身中选择一个来代表您的组织，以专业且情感共鸣的方式传达您的信息。
Step 3
添加配音和媒体
通过配音生成增强视频的真实感，并从我们的库存媒体库中整合相关图像或视频片段，以有效地讲述您的故事。
Step 4
导出和分享
为视频添加字幕/说明以提高可访问性，然后以理想格式导出，以便在所有数字平台上分享，支持您的宣传活动。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过强大的视频叙事激励观众

制作强大且激励人心的视频，与观众情感连接，促进对您非营利组织使命的更深支持。

常见问题

HeyGen如何帮助非营利组织制作引人注目的宣传视频？

HeyGen通过AI驱动的工具使非营利组织能够快速制作高质量的宣传视频和筹款视频。其直观的界面和AI化身简化了视频制作过程，使组织能够有效地传达信息，而无需广泛的技术技能。

HeyGen提供哪些功能来支持强大的非营利视频叙事？

HeyGen通过其广泛的模板和媒体库支持有影响力的视频叙事，非常适合非营利宣传活动。您可以通过逼真的AI化身和可定制的配音生成增强情感参与，确保您的信息深刻共鸣。

HeyGen是否提供创意资产来增强非营利筹款视频？

当然。HeyGen提供丰富的库存媒体库和专业设计的模板，非常适合制作有效的筹款视频。您还可以利用AI化身和从脚本到视频功能，即使资源有限，也能将您的叙述生动呈现。

HeyGen适合对AI视频创作不熟悉的非营利组织吗？

是的，HeyGen旨在使AI视频创作对所有非营利组织都易于访问，无论是否有先前经验。其用户友好的界面和现成的模板允许您快速制作专业的宣传视频，支持您的活动。