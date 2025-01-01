非营利组织对齐视频制作工具：放大您的影响力

通过专业、有影响力的视频叙事提升您的筹款和捐赠者参与。利用AI化身让您的使命栩栩如生。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个精致的90秒更新视频，面向现有捐赠者和社区合作伙伴，展示您组织的最新成就，并通过专业视频促进持续的捐赠者参与。利用简洁、现代的企业视觉风格和清晰的音频，借助HeyGen的从脚本到视频的功能，将您的书面更新无缝转换为专业视频内容。
示例提示词2
制作一个动态的45秒社交媒体短片，突出一个有影响力的视频叙事时刻，以快速、视觉吸引力的风格吸引年轻的社交媒体用户。通过HeyGen的功能添加显著的字幕/说明，确保即使在无声情况下也能清晰传达您的关键信息，并提高意识。
示例提示词3
制作一个信息丰富的2分钟培训视频，面向新志愿者，采用非营利组织对齐视频制作方法，介绍组织的价值观和程序。以清晰、友好的视觉风格和易于理解的图形呈现内容，结合HeyGen的AI化身，以视频模板的帮助一致且专业地传递信息。
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

非营利组织对齐视频制作工具的工作原理

使用直观的AI视频生成器为非营利组织创建引人入胜的视频，分享您的使命，吸引捐赠者，并推动有影响力的叙事。

1
Step 1
选择视频模板
从各种专业设计的视频模板中选择，以启动您的项目。这些可定制的起点帮助您有效地讲述组织的独特故事，确保有影响力的视频叙事的坚实基础。
2
Step 2
使用AI创建您的叙事
使用我们强大的从脚本到视频的功能，将您的书面脚本转化为引人入胜的视频内容。轻松生成配音和视觉效果，将您的想法转化为与观众产生共鸣并提高意识的专业视频。
3
Step 3
应用您的品牌标识
无缝整合您非营利组织的独特品牌。利用品牌控制（标志、颜色）自定义您的视频，使其立即可识别，并与您的组织信息保持一致，以实现一致和专业的展示。
4
Step 4
导出并吸引捐赠者
完成您的视频并为各种平台做好准备。使用纵横比调整和导出功能优化您的内容，以适应社交媒体或演示，帮助您有效地接触和吸引捐赠者，促进筹款成功。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作鼓舞人心的意识视频

制作能引起观众共鸣的激励视频，促进社区支持并推动您的事业行动。

background image

常见问题

HeyGen如何通过AI简化视频创作？

HeyGen作为一个强大的AI视频生成器，将文本转化为引人入胜的视频，配有AI化身和合成声音。其直观的AI编辑工具简化了从脚本到最终视频的制作过程。

HeyGen能否通过模板快速创建专业视频？

当然可以，HeyGen提供了大量的视频模板和用户友好的拖放编辑界面，以高效创建专业视频。这使用户能够快速为各种平台制作高质量内容。

HeyGen提供哪些高级功能以提高可访问性和全球覆盖？

HeyGen提供强大的功能，如自动字幕和说明生成，以及多语言的真实感配音选项。这些功能确保视频对更广泛的观众可访问，并支持全球沟通策略。

HeyGen如何帮助非营利组织进行有影响力的视频叙事？

HeyGen通过易于使用的文本到视频转换和可定制的AI化身，赋予非营利组织创造有影响力的视频叙事的能力。这使得在不需要大量制作资源的情况下进行引人入胜的筹款和意识活动成为可能。