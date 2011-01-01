非可跳过广告视频：掌握YouTube广告格式
使用HeyGen的脚本生成视频功能，创建强大的非可跳过视频广告，以吸引目标受众并提升广告表现。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个1.5分钟的动态教程，面向内容创作者和营销团队，展示在YouTube上制作有效非可跳过广告视频活动的最佳实践。视觉风格应具有吸引力且节奏快，结合各种广告格式的示例，并配以欢快、激励人心的背景音乐。利用HeyGen的AI虚拟形象展示关键提示，并整合媒体库/素材支持以提供引人注目的视觉元素。
制作一个简洁的2分钟合规概述，面向广告商和法律/合规团队，分解YouTube复杂的广告政策，特别是与非可跳过广告视频投放和流内广告相关的政策。视觉美学应权威且直截了当，突出显示政策条款的屏幕文字，并配以平静、信息丰富的音轨。实施HeyGen的字幕/标题功能以提高可访问性，并使用结构化模板和场景保持专业布局。
创建一个1.5分钟的技术指南，面向视频制作人和技术营销专家，演示如何优化非可跳过广告视频的技术方面，重点关注各种广告格式的理想纵横比和分辨率。视频应采用详细、精确的视觉风格，配以清晰的图形演示和专注的技术音频解释。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，展示不同的显示选项，并使用脚本生成视频功能直接从脚本生成内容。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我满足YouTube视频广告的规格要求？
HeyGen简化了创建符合YouTube广告规格的高质量视频广告的过程。我们的平台支持多种纵横比和分辨率，确保您的内容针对不同设备的广告格式进行优化。
HeyGen可以为有效的YouTube广告制作哪些视频广告格式？
HeyGen使您能够生成适合YouTube广告的各种引人入胜的视频广告，包括流内广告和短小有力的插播广告格式。我们的AI虚拟形象和脚本生成视频功能帮助您为任何广告长度打造引人入胜的叙述。
HeyGen在专业YouTube视频广告中管理哪些技术方面？
HeyGen专业处理您的YouTube视频广告的关键技术方面，在创建和导出过程中提供对分辨率和纵横比的精确控制。这确保您的视频文件针对性能和平台指南进行优化，简化您的广告活动。
HeyGen能否优化视频广告长度和导出以适应不同的YouTube投放？
当然可以。HeyGen允许您高效管理视频广告长度和优化导出，这对于包括非可跳过广告视频在内的各种YouTube投放至关重要。我们的平台确保您的内容在保持视觉质量的同时符合最大文件大小建议。