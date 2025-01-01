创建一个引人入胜的45秒“非营利视频”叙述，旨在通过展示受益于您NGO工作的人的一天来激发同情心并吸引新捐赠者。视觉风格应真实而温暖，利用情感冲击与观众建立联系，并辅以宁静、充满希望的配乐。利用HeyGen的“语音生成”添加一个强有力的、个人化的叙述，描述捐赠的影响。这个故事片段旨在吸引浏览社交媒体的人，鼓励他们了解更多并做出贡献。

