NGO筹款视频制作工具：立即提升捐款
通过我们智能AI化身轻松制作引人入胜的视频，提高意识并吸引捐赠者。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个感人的45秒“捐赠者感谢视频”，面向现有支持者，展示他们的贡献如何产生实质性影响。视频应结合展示社区项目的振奋人心的素材镜头，并生成温暖真诚的旁白，表达深切的感谢。确保启用清晰的字幕/说明，整体音频风格温和且感激，视觉上传达通过他们的慷慨实现的集体成功。
开发一个紧迫而又充满力量的30秒视频，以“提高意识”关于一个关键的社会问题，目标是新的支持者和社交媒体关注者。利用从脚本到视频的文本功能来阐述问题并提出解决方案，结合媒体库中的动态视觉效果来展示挑战的规模。视觉风格应信息丰富且现代，采用大胆的图形和清晰、有说服力的叙述来推动立即行动并鼓励参与您的筹款活动。
制作一个动态的90秒“活动亮点”视频，回顾最近的筹款活动，专为与会者和更广泛的在线社区量身定制。利用可自定义的模板和场景快速组装引人入胜的剪辑，确保最终导出经过优化，适合各种社交平台的纵横比调整。视觉风格应充满活力和庆祝性，配以欢快的背景音乐和快速剪辑的积极互动，捕捉活动的精神并鼓励未来参与您的非营利组织的努力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助非营利组织制作引人入胜的筹款视频？
HeyGen是一个先进的AI视频生成器，简化了引人入胜的筹款视频的制作，使非营利组织能够快速且经济高效地制作专业内容。利用AI化身和从脚本到视频的功能，您可以有效地讲述引人入胜的故事，从而引起共鸣并提高捐款。
HeyGen是否提供可定制的慈善筹款活动模板？
是的，HeyGen提供多样化的可定制模板和用户友好的拖放编辑工具，专为非营利筹款活动设计。您可以使用组织的品牌控制（包括标志和颜色）个性化您的视频，并从我们广泛的媒体库中整合素材，以最大化参与度。
HeyGen的功能如何增强捐赠者参与和意识活动的故事讲述？
HeyGen通过自然的语音生成和自动字幕/说明的功能增强了故事讲述，确保您的信息清晰且易于访问。这些功能帮助非营利组织有效提高意识并改善社交媒体营销及其他方面的捐赠者参与。
是什么让HeyGen成为非营利视频制作的高效平台？
HeyGen是一个高效的视频编辑平台，简化了非营利组织的专业视频制作，节省了大量时间和资源。其直观的AI驱动编辑功能、适用于各种平台的纵横比调整和简单的导出选项，确保快速、经济高效的制作和广泛的筹款活动覆盖。