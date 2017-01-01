新闻视频生成器：吸引您的观众

将文本转化为引人入胜的视频新闻，通过AI化身提高打开率和观众参与度。

生成一个45秒的活力视频，展示小企业主如何通过将文本更新转化为动态的"新闻视频生成器"内容来提升"观众参与度"。视觉风格应明亮现代，由一个"AI化身"解释过程，并配有友好、热情的旁白。此视频面向希望节省内容创作时间的小企业主和市场经理。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一个60秒的激励视频，目标是内容创作者和在线教练，展示他们如何发送"个性化视频新闻"并在"内容再利用"方面表现出色。视觉和音频风格应温暖亲切，使用"模板和场景"展示各种新闻格式，同时温柔的旁白解释可定制新闻的好处。
示例提示词2
为产品经理和初创公司创始人制作一个简洁的30秒视频，宣布一项新的"AI视频创作"功能，使用"视频新闻生成器"。视觉风格应干净专业，配以流畅的动画，清晰权威的旁白生成，以及"字幕/说明"以确保所有观众的可访问性。
示例提示词3
设计一个90秒的引人入胜的视频，面向市场营销机构和企业团队，展示"批量视频创作"在大规模活动中的强大功能，使用专业的"AI化身"。视觉风格应企业化和复杂化，展示高效的"纵横比调整和导出"，以适应不同平台和观众的内容，同时清晰的旁白强调AI视频生成技术的优势。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

您的新闻视频生成器如何工作

轻松将您的文本内容转化为引人入胜的视频新闻，吸引您的观众并增强您的电子邮件营销效果。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先输入或粘贴您的新闻内容。我们的AI工具将把您的文本转换为动态视频脚本，准备进行视觉增强。
2
Step 2
选择您的视觉效果和主持人
从多样化的AI化身和专业视频模板库中选择，以代表您的品牌。这使您的信息生动呈现，无需摄像机。
3
Step 3
自定义和完善
使用品牌控制、背景音乐和旁白个性化您的视频，以匹配您的品牌风格。添加字幕和说明以确保所有观众的可访问性。
4
Step 4
导出和分享
以各种纵横比和分辨率生成您的视频，然后轻松导出以无缝集成到您的电子邮件营销平台。您的视频新闻现在已准备好发送。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

在视频新闻中展示客户成功

通过轻松将引人入胜的客户成功故事作为视频集成到您的个性化新闻中，建立信任并展示价值。

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的视频新闻？

HeyGen通过其先进的AI视频创作能力，让您轻松制作引人入胜的电子邮件新闻。利用专业的视频模板、AI化身和文本转语音功能，制作吸引人的内容，提高观众参与度，无需复杂的编辑。

我可以用HeyGen个性化我的视频新闻吗？

当然可以，HeyGen允许高度定制化的新闻。您可以调整每个方面，从使用反映您品牌声音的AI化身到整合您自己的媒体，确保每个个性化视频新闻真正引起观众的共鸣并帮助您节省时间。

是什么让HeyGen成为有效的AI驱动视频新闻生成器？

HeyGen通过利用复杂的AI简化视频制作，成为有效的AI驱动视频新闻生成器。凭借逼真的AI化身、文本转视频生成和直观的拖放编辑功能，任何人都可以快速制作出专业质量的视频新闻。

HeyGen如何支持高效的视频内容创作以用于新闻？

HeyGen通过强大的视频创作套件工具简化您的工作流程，旨在提高效率。您可以从现有材料中实现批量视频创作和轻松的内容再利用，使您能够快速且一致地为电子邮件营销活动生成大量视频新闻。